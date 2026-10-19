Microsoft apresenta nova abordagem para proteger organizações contra riscos de agentes de IA

A novidade complementa os anúncios recentes para o Windows e as diretrizes defendidas pela liderança empresa sobre a necessidade de controles

A Microsoft anunciou uma nova estratégia voltada para a segurança e governança de agentes de inteligência artificial que operam internamente nas empresas. Integrada a novos recursos do ecossistema corporativo, como o Microsoft 365 E7, o Agent 365 e o Project Perception, a iniciativa foi desenvolvida para garantir que as equipes de segurança mantenham visibilidade, supervisão e controle sobre sistemas autônomos, permitindo que as organizações adotem a tecnologia com maior confiança.

A novidade complementa os anúncios recentes para o Windows e as diretrizes defendidas pela liderança empresa sobre a necessidade de controles de segurança para IAs capazes de acessar dados, tomar decisões e agir em nome dos usuários. À medida que esses sistemas ganham autonomia e capacidade operacional, a segurança precisa evoluir para compreender suas ações em tempo real, restringir sua autoridade diante de riscos dinâmicos e intervir quando a confiabilidade for comprometida.

Entre os principais recursos apresentados estão ferramentas voltadas ao controle de acesso e monitoramento avançado. O sistema de Permissões Dinâmicas concede aos agentes apenas os privilégios estritamente necessários para uma tarefa específica e por tempo determinado, evitando que herdem integralmente o acesso de um usuário e permitindo a redução ou remoção de privilégios conforme o escopo da atividade muda.

Complementando essa abordagem, os recursos de Risco Dinâmico de Agentes e Acesso Condicional Dinâmico avaliam de forma contínua o comportamento das IAs e ajustam suas permissões automaticamente. Em resposta a alterações no perfil de risco, o sistema pode limitar o acesso, bloquear ações específicas, exigir aprovação humana ou até mesmo interromper o agente por completo.

Para ampliar a governança corporativa, a Microsoft expandiu a descoberta para 35 novos tipos de agentes locais, elevando o total para 60 soluções suportadas, incluindo tecnologias como Claude Code, OpenAI Codex e GitHub Copilot. A expansão do Entra Agent ID também permite que um número maior de agentes possua identidades próprias, facilitando a identificação de responsabilidades, o rastreamento de ações e o mapeamento de acessos.

Já o uso de Agentes Guardiões e playbooks dentro do Project Perception capacita sistemas de segurança a investigarem as causas de alterações de risco e a executarem medidas protetivas na velocidade de processamento das máquinas, enquanto os operadores humanos mantêm a prerrogativa de definir as políticas e os limites de aprovação.