Xiaomi lança smartwatches REDMI Watch 6 Lite e Active no mercado brasileiro e bateria de até 18 dias

A Xiaomi oficializou a expansão de sua linha de dispositivos vestíveis no Brasil com o lançamento dos smartwatches REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active. Os novos modelos chegam ao país combinando telas AMOLED de alta luminosidade, ampla variedade de modos esportivos, monitoramento contínuo de saúde e autonomia de bateria que pode alcançar até 18 dias de uso contínuo.

Projetado para usuários que buscam maior precisão no acompanhamento de atividades ao ar livre, o REDMI Watch 6 Lite destaca-se pela tela AMOLED de 1,96 polegada, que entrega brilho de até 1.500 nits e bordas ultrafinas de 2,8 milímetros. O dispositivo traz GPS integrado compatível com cinco sistemas de satélite, permitindo o registro detalhado de rotas sem a necessidade de carregar o smartphone. Para os praticantes de esportes, o relógio oferece mais de 150 modalidades, além de um sensor de nove eixos e modo profissional de natação, capaz de aferir métricas como a velocidade média e o índice de eficiência SWOLF. A proteção contra água com resistência de 5 ATM garante o uso em treinos aquáticos.

Por sua vez, o REDMI Watch 6 Active apresenta uma proposta voltada para a rotina diária e atividades físicas diversas, equipado com display AMOLED de 1,85 polegada e brilho de até 1.200 nits. O modelo reúne mais de 140 modos esportivos — que abrangem modalidades como corrida, ciclismo, musculação e esportes coletivos — e conta com certificação IP68, assegurando resistência contra água e poeira.

No ecossistema de saúde e conveniência, ambos os relógios compartilham recursos essenciais, como o monitoramento ininterrupto de frequência cardíaca, saturação de oxigênio no sangue (SpO?), níveis de estresse e qualidade do sono. A conectividade permite realizar e atender chamadas via Bluetooth diretamente pelo pulso, além do controle remoto de música e da câmera do celular, recebimento de notificações e navegação por mais de 200 opções de mostradores personalizáveis.

Em termos de autonomia energética, os vestíveis utilizam sistema de carregamento magnético. A bateria oferece suporte para até 18 dias em perfil de uso leve, 12 dias sob exigência típica e cerca de 6 dias quando submetida a um uso mais intenso. Ambos os produtos são compatíveis com smartphones rodando Android 9.0 ou iOS 14 e suas versões superiores.

Os novos relógios inteligentes já podem ser encontrados em lojas físicas, quiosques e nos canais oficiais da marca no país. O REDMI Watch 6 Lite chega nas cores preto e cinza com preço sugerido de R$ 899,99, enquanto o REDMI Watch 6 Active é comercializado por R$ 699,99 nas opções preto, prata e laranja.