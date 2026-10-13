Motorola lança nova versão do motorola signature no Brasil por R$ 5.999

Em termos de desempenho, o topo de linha é impulsionado pelo processador Snapdragon® 8 Gen 5 e conta com 12 GB de memória RAM física

A Motorola anunciou o lançamento oficial da versão com 256 GB de armazenamento do motorola signature no mercado brasileiro. Com preço sugerido de R$ 5.999 — e desconto para pagamento à vista que reduz o valor para R$ 5.399 —, a nova opção expande o portfólio da marca no segmento ultra premium, preservando o conjunto de especificações avançadas que marcam o topo de linha.

Um dos principais destaques do smartphone é o seu conjunto fotográfico, que ostenta o selo Ouro do ranking DXOMARK. O dispositivo conta com quatro câmeras de 50 MP, equipadas com sensores Sony LYTIA™, cobrindo as funções de lente principal, ultrawide com modo macro, teleobjetiva periscópica e frontal. A estrutura oferece zoom óptico de 3x e alcance digital de até 100x com auxílio de inteligência artificial. Para criadores de conteúdo, o aparelho grava em resolução 8K com Dolby Vision®, conta com calibração de cores Pantone™ Validated e traz integração nativa para publicação de imagens em Ultra HDR no Instagram.

No aspecto visual, o modelo vem equipado com uma tela Extreme AMOLED de 6,8 polegadas com resolução 1,5K, taxa de atualização dinâmica de até 165 Hz e pico de brilho de 6.200 nits. O sistema de som, assinado pela Bose em parceria com o Dolby Atmos®, garante uma experiência de áudio imersiva e de alta fidelidade espacial, sendo um diferencial exclusivo do modelo no país.

O design do topo de linha foca na elegância e ergonometria, apresentando uma estrutura ultrafina de 6,99 mm feita em alumínio aeroespacial com acabamento quad-curve. O aparelho chega em duas opções de cores curadas pela Pantone: Verde Oliva e Preto, ambas com textura na traseira. A construção é reforçada por proteções contra água e poeira com certificações IP68 e IP69, padrão militar de resistência MIL-STD-810H e vidro Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 no painel frontal.

Em termos de desempenho, o topo de linha é impulsionado pelo processador Snapdragon® 8 Gen 5 e conta com 12 GB de memória RAM física (expansíveis com mais 12 GB via RAM Boost). A nova NPU do chip promete acelerar em até 46% a execução de tarefas baseadas em inteligência artificial. A autonomia fica a cargo de uma bateria de silício-carbono de 5.200 mAh, capaz de suportar até 39 horas de uso contínuo. Além disso, a fabricante garante a longevidade do produto oferecendo suporte para até sete anos de atualizações de sistema operacional e de segurança.

A nova versão do motorola signature já está disponível para compra nos canais oficiais da Motorola, operadoras e grandes varejistas de todo o país.