CESAR reúne lideranças de grandes montadoras no Recife

Em parceria com o Hub Mobilidade, evento exclusivo traz executivos de gigantes como Volkswagen, Stellantis, Ford e Scania ao Porto Digital

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A transição da indústria automotiva tradicional para um modelo pautado por veículos conectados, autônomos e sustentáveis leva o CESAR a realizar, nos dias 20 e 21 de outubro, o Innovation Journey Mobilidade, transformando a capital pernambucana no centro das discussões sobre os novos rumos do setor.

O encontro é fruto de uma parceria com o Hub Mobilidade — iniciativa que envolve o Learning Village, o CESAR e a Automotive Business. A imersão traz ao Recife tomadores de decisão de marcas e instituições de peso na cadeia global, como Volkswagen Caminhões e Ônibus, Stellantis, Ford Motor Company, Scania Latin America, FormelD do Brasil, Frasle Automobile, Instituto de Qualidade Automotiva (IQA) e o Complexo Industrial Portuário de Suape.

Desenhado para conectar a indústria tradicional às soluções avançadas do ecossistema do Porto Digital, o evento pretende demonstrar como a união entre corporações, startups e academia pode gerar respostas ágeis aos desafios do mercado. Segundo Beto Macedo, Diretor Executivo do CESAR, a presença de tantas lideranças reforça o papel do Porto Digital como um relevante polo de tecnologia para o setor automotivo, impulsionado pela convergência entre inteligência artificial, conectividade e eletrificação.

Imersão do laboratório ao chão de fábrica

A programação da jornada foi planejada para percorrer todo o ciclo de inovação. Os executivos iniciam as atividades no Centro de Informática da UFPE (CIn-UFPE), berço do CESAR, onde conhecem pesquisas de base e tecnologias emergentes desenvolvidas nos laboratórios Voxar e Live.

Na sequência, a comitiva mergulha no ecossistema do Porto Digital, passando pelo Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), além de visitar as instalações do CESAR e da CESAR School. Nesses locais, o grupo acompanha showcases de inovação aplicada e participa de painéis sobre fomento à pesquisa com representantes da Finep, Embrapii e Emprel.

Para complementar a experiência, os participantes também contam com a opção de estender a programação para um terceiro dia, em 22 de outubro. Nessa data, o recém-inaugurado SENAI Park viabilizará uma visita técnica ao Complexo de Suape para a apresentação de projetos focados em baterias de lítio, hidrogênio sustentável e digitalização voltada para a Indústria 4.0.

Macedo ressalta que a proposta central do projeto é aproximar quem toma as decisões de quem desenvolve a tecnologia na ponta, evidenciando a maturidade do ecossistema pernambucano para orientar o futuro da mobilidade global.