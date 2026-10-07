Microsoft transforma o Windows em plataforma para inteligência híbrida e foco em agentes de IA

A Microsoft anunciou uma reestruturação no Windows para consolidar o sistema operacional como o ambiente central para a era da inteligência híbrida. A nova estratégia combina o processamento de inteligência artificial localmente no computador com o suporte computacional da nuvem, visando oferecer mais flexibilidade, desempenho e segurança. As novidades foram detalhadas por Pavan Davuluri, vice-presidente executivo de Windows e dispositivos na empresa.

Segundo a visão apresentada pelo executivo, a rápida popularização dos agentes de IA exige uma evolução na arquitetura dos computadores. "É por isso que estamos construindo o Windows como o lar da inteligência híbrida: uma plataforma na qual os agentes podem ser executados localmente quando fizer sentido, recorrer à nuvem quando necessário e operar com a segurança e a capacidade de gerenciamento que as organizações esperam".

Para garantir a proteção de dados em ambientes corporativos e pessoais, a empresa oficializou a disponibilidade geral do Microsoft Execution Containers (MXC) no Windows 11. O recurso funciona como um ambiente de isolamento que controla quais arquivos e redes os agentes de IA podem acessar em tempo real. O ecossistema já conta com suporte a ferramentas como Codex da OpenAI, GitHub Copilot, Replit e LM Studio, e receberá em breve soluções da Anthropic, Perplexity e o agente pessoal Muse, desenvolvido pela Meta.

Além da camada de segurança, a estratégia foca em trazer modelos avançados de IA para execução direta no dispositivo, contornando gargalos de custo e latência da nuvem. Entre os modelos suportados localmente estão o MAI Code 1.1 Flash, otimizado para programação, o DeepSeek V4 Flash e um futuro modelo Nemotron da NVIDIA com mais de 70 bilhões de parâmetros. Para gerenciar esse ecossistema, a Microsoft integrou a tecnologia GitHub HydraFusion ao Windows para realizar o roteamento inteligente de tarefas e adicionou suporte ao llama.cpp no runtime Windows ML. "O objetivo é manter a IA responsiva e, ao mesmo tempo, deixar espaço para tudo o que você faz no PC".

Essa arquitetura traz impactos diretos para os computadores da categoria Copilot+. O assistente Copilot passa a utilizar contexto local com a permissão do usuário, executar ações diretamente no sistema e acionar modelos de IA residentes no próprio PC. O avanço abrange as experiências de uso geral, desenvolvimento de código e o Autopilot, que atua como um agente proativo e contínuo.

No segmento de hardware, a fabricante anunciou o Surface Laptop Ultra, equipado com a nova linha de chips NVIDIA RTX Spark, que entra em pré-venda acompanhado por novos dispositivos de parceiros como ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI. A empresa também apresentou soluções para simplificar a configuração de mini-PCs dedicados à execução contínua de agentes de IA, dispensando comandos complexos via terminal.

O sistema recebeu aprimoramentos para tarefas cotidianas, incluindo a execução de comandos diretos a partir da caixa de pesquisa na barra de tarefas. A Microsoft também reiterou os investimentos no ecossistema de jogos para a arquitetura Windows on Arm, confirmando a expansão do catálogo de grandes distribuidoras e a chegada de títulos como Call of Duty para a plataforma RTX Spark em 2027.