Jovi desafia mercado com smartphones premium de até R$ 20 mil e altíssima qualidade de câmeras

Para fotógrafos, filmmakers e influencers, a empresa aposta no X300 Ultra. O modelo traz ainda um kit de acessórios e extensores de até 400 mm

Em roadshow no Recife, a Jovi reforçou sua estratégia comercial no Brasil com foco na venda de smartphones topo de linha com altíssima qualidade fotográfica direcionados a públicos específicos. A marca aposta na análise contínua do comportamento local para "tropicalizar especificações", desenvolvendo dispositivos sob medida para nichos bem definidos — a bola da vez são profissionais do audiovisual que buscam substituir equipamentos pesados até jovens urbanos que necessitam de alta performance em um formato compacto.

Para o segmento de fotógrafos, filmmakers e cineastas, a empresa lançou o X300 Ultra. A configuração do aparelho é impulsionada pelo processador Snapdragon 8 Elite de 5ª geração, 16 GB de RAM (com 15 GB de expansão virtual), bateria de 6.600 mAh e o chip proprietário de imagem VS1+.

"Lançamos o X300 Ultra após conversar com fotógrafos, filmmakers e cineastas para entender as demandas de foto e gravação de vídeo, além de resolver o problema de mobilidade. No lado pessoal, o usuário quer um smartphone com alta capacidade fotográfica; no lado profissional, o fotógrafo precisa carregar uma câmera grande, pesada e com várias lentes", diz o gerente sênior de produtos da Jovi, Douglas Issii, responsável pela série X da marca.

O conjunto óptico traseiro, desenvolvido com a Zeiss, conta com grandes sensores e estabilização óptica em todas as lentes: uma Ultra Grande Angular de 14 mm, uma lente principal de 35 mm e uma Telefoto APO de 85 mm com sensor de 200 MP e estabilização gimbal em três eixos. Para gravações, o dispositivo oferece 4K a 120 fps, 8K a 30/60 fps em todas as câmeras e suporte a Log 10-bit. A fidelidade de imagem é reforçada pelo sensor de cores dedicado e por um revestimento que reduz reflexos na lente para "menos de 2%".

O modelo traz ainda um kit de acessórios com grip ergonômico — que atua como bateria externa de 2.300 mAh e controle físico — e extensores de 200 mm e 400 mm.

"A gente traz no kit fotográfico do X300 Ultra um grip para que de fato seja uma câmera profissional. Você segura o smartphone na horizontal e tem cada vez mais agilidade, praticidade e conveniência para fotografar e filmar. Esse grip é também um carregador de bateria externa com 2.300 mAh. Você acopla na capa e, se o smartphone estiver com bateria baixa, consegue carregar, além de todos os comandos de fotografia: alavanca de zoom para gravação e fotos, botão de gravação de vídeo, ajuste de exposição e o botão para ligar o carregamento externo. Tudo isso vem no kit junto com os extensores, anéis adaptadores e cordão", reforça Douglas Issii.

Para atender aos jovens profissionais que demandam dinamismo entre trabalho, faculdade e eventos sociais, a marca apresentou o X300 Fashion Edition (X300FE). A ficha técnica traz o processador Snapdragon 8 de 5ª geração, bateria de 6.500 mAh em um corpo fino e leve com certificação IP68/IP69 contra água e poeira. O sistema fotográfico é composto por um trio de câmeras de 50 MP (principal de 23 mm, telefoto de 73 mm e frontal de 50 MP), com capacidade de gravação em 4K a 60 fps. O modelo se destaca pelo "Modo Palco", recurso otimizado para capturar fotos, vídeos e áudio direcionado à distância durante festivais e shows.

Os preços oficiais de lançamento da linha Jovi X300 no Brasil começaram em R$ 7.999 para o modelo mais compacto e R$ 19.999 para a versão topo de linha com kit fotográfico completo.