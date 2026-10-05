Meta recua em cobrança do WhatsApp: entenda o que muda

Após a forte repercussão negativa no mercado sobre a mudança na precificação de suas ferramentas corporativas, a Meta decidiu recuar parcialmente. A empresa anunciou que cada número comercial no WhatsApp passará a contar com uma franquia mensal de 1.000 mensagens de serviço gratuitas. A cobrança só será efetuada após o esgotamento dessa cota, valendo para interações enviadas pelas companhias dentro da janela de 24 horas aberta pelo contato inicial do cliente. A medida afeta diretamente o segmento corporativo, mantendo ilesos os aplicativos WhatsApp comum e WhatsApp Business tradicional.

A partir de 1º de outubro, a novidade adiciona uma camada de complexidade à gestão de relacionamento com o consumidor. No novo arranjo, os saldos não utilizados no mês caducam e não acumulam para o período seguinte. Além disso, os chamados templates de utilidade — usados para notificações operacionais como status de pedidos e transações — perdem a gratuidade na janela de 24 horas e passam a ser faturados desde o primeiro envio. Por outro lado, permanecem isentas as mensagens recebidas de consumidores e as conversas iniciadas via anúncios do tipo "Click to WhatsApp" ou botões no Facebook, que abrem uma janela gratuita de 72 horas para envios ilimitados de qualquer tipo de mensagem.

Na prática, a alteração redefine a principal métrica de desempenho do setor: a quantidade de interações necessárias para solucionar um chamado. Em operações de grande escala, fluxos mal desenhados ou respostas truncadas passam a significar prejuízo financeiro. Guilherme Rocha, CEO da HelenaCRM — empresa de CRM conversacional adquirida recentemente pelo Asaas por R$ 150 milhões —, avalia que a mudança exige uma reavaliação estratégica sem, contudo, esvaziar o potencial do aplicativo.

“O aumento de custo não muda um fato: as pessoas continuarão usando o WhatsApp e as empresas continuarão encontrando seus clientes ali. O que muda é a necessidade de tornar essa operação mais eficiente e entender se o retorno gerado pelo canal continua justificando o investimento”, afirma Rocha.

Para o executivo, o foco do gestor precisa migrar da tarifa unitária para a eficiência da resolução. “Não é o custo por mensagem, é o custo por problema resolvido”, ressalta. Essa premissa afeta inclusive escolhas de design de interface e tom de voz. Práticas comuns no uso de inteligência artificial, como fracionar textos longos em várias mensagens curtas para simular uma digitação humana, passam a ter um custo financeiro direto. Rocha pondera que a saída não é comprimir tudo em blocos ilegíveis de texto, mas alcançar o equilíbrio. “O custo das mensagens passa a exigir mais atenção das empresas, mas precisa ser analisado em conjunto com o resultado de cada atendimento e o retorno que o canal gera para o negócio”, pontua.

A cobrança unificada também coloca automações e atendimento humano sob a mesma régua financeira. Uma vez atingido o teto da franquia gratuita, a tarifa incide igualmente sobre mensagens disparadas por robôs, ferramentas de inteligência artificial ou operadores humanos. Nesse cenário, retirar a automação para cortar custos de disparo pode resultar em efeito oposto, inflacionando a folha de pagamento com a necessidade de mais pessoal.

Segundo Rocha, a eficiência da tecnologia deve ser medida pela sua capacidade de conclusão, e não pelo volume de interações que gera. “A decisão não deve partir apenas do custo da tecnologia, mas do resultado que ela entrega para a operação. Atendimento humano e inteligência artificial podem coexistir, desde que essa combinação faça sentido para o cliente e seja sustentável para o negócio”, explica. Ele traça um paralelo entre a febre atual em torno da IA e ciclos tecnológicos anteriores: “Fazer produto com IA agora é fazer produto mais rápido. Mas fazer produto não significa fazer negócio”.

O impacto financeiro tenderá a ser percebido de formas distintas. Enquanto grandes corporações operam com estruturas robustas de dezenas de atendentes simultâneos, pequenas e médias empresas sentirão o ajuste no orçamento mensal. Em uma simulação para uma clínica médica de pequeno porte que utiliza lembretes automáticos de consultas, Rocha estima que a conta do WhatsApp poderia subir de R$ 200 para R$ 400. Contudo, o executivo argumenta que a retenção de uma única consulta desmarcada já cobriria a diferença. “Essas contas têm que ser feitas. O canal não é o mais caro nesse processo”, argumenta.

Outra consequência esperada é o aumento no rigor e na qualidade do conteúdo enviado aos clientes. A fim de evitar bloqueios e denúncias de spam — que deterioram a reputação do número comercial —, a clareza textual passa a ser um ativo financeiro.

Embora o custo operacional suba, migrar para canais próprios raramente se mostra viável no Brasil, onde o aplicativo substituiu grande parte da comunicação por e-mail e detém a preferência do público. Para as empresas, a permanência no WhatsApp continuará dependendo do cálculo entre despesa e conversão.