Siemens lança no Brasil o Eigen Engineering Agent, inteligência artificial agêntica para engenharia de automação

A Siemens anunciou o lançamento no Brasil do Eigen Engineering Agent, uma nova geração de inteligência artificial industrial desenvolvida especificamente para apoiar profissionais na execução de atividades de automação. Projetada a partir do conhecimento de domínio industrial acumulado pela empresa, a tecnologia atua conectada ao TIA Portal — plataforma que centraliza a programação de controladores, o desenvolvimento de Interfaces Homem-Máquina (IHM) e a gestão de redes industriais.

Diferente de modelos de IA genéricos adaptados ao setor, o Eigen representa o conceito de IA agêntica, sendo capaz de planejar etapas de trabalho, executar atividades de engenharia e validar resultados diretamente no ambiente de automação. A solução utiliza uma interface em linguagem natural, o que simplifica a execução de comandos sem a necessidade de sintaxes técnicas complexas, enquanto compreende padrões, processos e requisitos de cada projeto.

De acordo com dados globais divulgados pela companhia, a ferramenta pode executar tarefas de engenharia entre duas e cinco vezes mais rápido em comparação aos fluxos tradicionais. A aplicação também promete ganhos de eficiência de até 50% e um aumento de até 80% na qualidade das soluções, variando conforme o contexto de uso, além de assegurar padrões de privacidade e soberania dos dados processados.

O impacto da novidade no mercado nacional é impulsionado pela busca da indústria brasileira por maior produtividade, redução no tempo de implementação de novas linhas e aceleração da transformação digital. O agente atua em frentes como geração e adaptação de códigos para Controladores Lógicos Programáveis (CLPs), criação e modernização de IHMs, configuração de redes, parametrização de acionamentos, documentação automática de projetos e suporte técnico contextualizado.

Para o CEO da Siemens Brasil, Pablo Fava, a tecnologia transforma a dinâmica de trabalho no setor ao assumir etapas manuais e operacionais. “Existe uma diferença importante entre adaptar uma IA genérica ao ambiente industrial e desenvolver uma IA a partir da realidade da indústria. O Eigen foi concebido com base no conhecimento de domínio industrial acumulado pela Siemens ao longo de décadas e compreende padrões, processos e requisitos de engenharia antes mesmo de propor qualquer ação. Por isso, ele não apenas executa atividades de forma autônoma e confiável, mas automatiza partes da própria engenharia. Essa combinação entre inteligência artificial e conhecimento industrial cria uma forma de desenvolver engenharia, permitindo que os profissionais atuem cada vez mais na concepção de soluções, na estruturação de ideias e na definição de estratégias, acelerando a inovação, transformação e criação de valor para os negócios", afirma o executivo.

Com a automação de etapas de execução e validação, os engenheiros passam a focar na arquitetura de soluções, inovação e tomada de decisão estratégica. "Ao transferir para a IA parte das atividades de engenharia que tradicionalmente exigiam esforço manual, criamos espaço para que os engenheiros atuem em desafios de maior impacto, com mais criatividade, visão sistêmica e capacidade de inovação", explica Rafael Dias, diretor de aceleração de vendas da Siemens Brasil.