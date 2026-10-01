Qualcomm e TIM realizam primeira demonstração de Wi-Fi 8 no Brasil

A Qualcomm Serviços de Comunicações Ltda. e a operadora TIM realizaram, no TIM Lab, no Rio de Janeiro, testes pioneiros com a nova geração de internet sem fio Wi-Fi 8 (baseada no padrão IEEE 802.11bn). A iniciativa marca uma mudança de paradigma no setor: em vez de focar apenas no aumento da taxa de velocidade, a tecnologia prioriza o pilar de Ultra High Reliability (Ultra Alta Confiabilidade) para oferecer conexões mais estáveis, seguras e com menor latência em ambientes residenciais.

Durante os ensaios, as empresas apresentaram um roteador HGU (Home Gateway Unit) equipado com os processadores Dragonwing F8 ou FiberPro A8 Elite da Qualcomm. O equipamento combina fibra óptica XGS-PON, Wi-Fi 8 e Inteligência Artificial para otimizar o uso do espectro de rede, reduzir áreas sem sinal em sistemas mesh e melhorar a eficiência energética dos dispositivos conectados, mantendo o alto desempenho mesmo em cenários de tráfego intenso.

A demonstração também destacou inovações de software desenvolvidas pela Qualcomm, como a funcionalidade DSO Pro (Dynamic Subband Operation), que utiliza algoritmos avançados para otimizar a distribuição de frequências de rádio além da padronização básica. Além disso, foi integrada a plataforma Security and Management (SAM), focada na proteção digital e no gerenciamento unificado da rede doméstica.

Para a operadora, o projeto abre caminho para novas ofertas de serviços digitais agregados e fortalece a infraestrutura para a chegada futura do padrão. Daniel Bellas, Diretor de Marketing Residencial da TIM, ressalta que o teste é uma etapa técnica de aprendizado. "Nosso foco é entender, desde já, como recursos de confiabilidade, gestão inteligente de interferências e IA poderão se traduzir em redes residenciais mais consistentes. Esse trabalho técnico conjunto nos ajuda a preparar a infraestrutura e a experiência do cliente para a chegada futura do Wi-Fi 8, sem antecipar uma oferta comercial".

Após o sucesso no laboratório, Qualcomm e TIM avaliam o desempenho da tecnologia em ambientes residenciais reais. A disponibilização comercial do Wi-Fi 8 está prevista para os próximos anos. "O Wi-Fi 8 representa uma mudança importante na evolução das redes sem fio. Mais do que aumentar velocidades, ele foi desenvolvido para tornar a conectividade mais confiável, eficiente e inteligente. Recursos avançados de utilização de espectro, mitigação de interferências, cobertura aprimorada e inteligência artificial permitirão experiências mais consistentes para usuários e novas oportunidades para operadoras e provedores de serviços", conforme destaca Fransérgio Vieira, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Qualcomm.