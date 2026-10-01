Do Recife, Beyond Company investe R$ 4,5 milhões em inovação aberta no venture builder

Iniciativa alocará cerca de R$ 1,5 milhão por projeto em tecnologia, marketing e infraestrutura, tornando-se sócia de até três negócios

por Lucas Moraes
Do Recife, Beyond Company investe R$ 4,5 milhões em inovação aberta no venture builder
Rodrigo Miranda, Gerente de Inovação da Beyond Company

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A Beyond Company, empresa de tecnologia sediada no Recife, anunciou o lançamento de uma chamada pública para empreendedores e startups em estágio inicial de todo o Brasil, por meio de sua iniciativa de inovação aberta Aurora. O programa prevê um investimento global de R$ 4,5 milhões, valor que será distribuído entre até três projetos selecionados — representando cerca de R$ 1,5 milhão para cada operação. O objetivo central é impulsionar soluções direcionadas às áreas de saúde, educação, recursos humanos e governo, embora propostas vindas de outros segmentos também possam ser avaliadas.

Diferenciando-se dos modelos tradicionais de aceleração e incubação, que costumam priorizar conexões e treinamentos teóricos, a iniciativa adota a lógica de venture builder. Conhecido também como "fábrica de startups", esse formato se caracteriza pela atuação direta no desenvolvimento de projetos de empreendedores novatos. Dentro desse ecossistema, a Beyond Company passa a integrar o quadro societário (equity) dos negócios escolhidos e assume integralmente a execução técnica do produto. Para isso, disponibiliza uma estrutura de serviços compartilhados que engloba desenvolvimento de software, suporte jurídico, estratégias de marketing, aporte financeiro em mídia e validação operacional em ambiente real de mercado.

A metodologia do programa prevê um ciclo de desenvolvimento no qual o produto funcional é entregue já no primeiro mês, dando início a uma etapa intensiva de testes com duração de 90 dias. A arquitetura societária fundamenta-se no mecanismo de vesting, garantindo que a participação dos fundadores seja liberada de forma progressiva conforme metas operacionais e de tração sejam atingidas. Na fase inicial, a parceria é formalizada diretamente entre as pessoas físicas dos envolvidos; a constituição jurídica de uma nova empresa é realizada somente após a validação efetiva do modelo de negócio no mercado.

"O nosso foco principal está na capacidade de execução e no histórico das pessoas por trás do projeto. Não buscamos mentorias genéricas, mas sim construir o produto lado a lado, assumindo os riscos da operação e colocando nossa infraestrutura técnica e comercial a serviço do negócio para validar hipóteses diretamente no mercado", destaca Rodrigo Miranda, Gerente de Inovação da Beyond Company.

O processo seletivo toma como referência bem-sucedida o caso da Zelar, projeto focado no setor de serviços residenciais que ingressou na estrutura em fevereiro. Desde então, a startup acumulou mais de R$ 1 milhão em investimentos em desenvolvimento e expansão operacional, alcançando a marca de mais de 1.000 prestadores cadastrados com atuação consolidada em Brasília e no Espírito Santo.

A infraestrutura colocada à disposição dos selecionados é a mesma que sustenta o portfólio de produtos digitais da Beyond Company, integrante do Extreme Group — ecossistema brasileiro de tecnologia e inovação que abrange marcas como EDS, EDX, Volund, GPSit e Pointer. Entre os cases de destaque do grupo está o Absens, plataforma dedicada ao combate ao absenteísmo no setor público. O sistema já acumula mais de R$ 55 milhões em recursos convertidos na saúde pública e mais de 788 mil vagas reaproveitadas, somando operações efetuadas em Recife, Cajamar e no Governo do Amazonas, tendo tratado 3.338.638 agendamentos em um intervalo de 12 meses.

Nas frentes de educação corporativa e soluções jurídicas, a empresa conta com a plataforma Erudio, que administra mais de 630 mil inscrições e realizou a migração de 24 anos de registros educacionais no SERPRO, reunindo mais de 20 mil cursos criados na ferramenta, 52.159 turmas e 14.482 ações educacionais. Complementando a atuação do grupo, a plataforma jurídica Legis já atende uma carteira com mais de 500 clientes.

As inscrições para a chamada pública têm início no dia 6 de outubro e permanecerão abertas durante 30 dias na plataforma oficial do programa, no endereço https://aurora.beyondcompany.com.br/chamadas. O processo de seleção priorizará a capacidade de execução dos fundadores e o potencial de adequação das soluções ao mercado, afunilando os candidatos até alcançar cinco finalistas, dos quais sairão os três projetos contemplados.

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