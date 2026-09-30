Smartphones JOVI crescem 60% no Nordeste impulsionados pelo interior e foco em autonomia

A expansão da fabricante tem sido impulsionada por praças como Paraíba, Pernambuco e Bahia — estados que reúnem 24,7 milhões de usuários móveis

por Lucas Moraes
Smartphones JOVI crescem 60% no Nordeste impulsionados pelo interior e foco em autonomia
Fábrica da JOVI na Zona Franca de Manaus

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A JOVI, marca de smartphones da vivo Mobile Communication Co., Ltd., voltada exclusivamente para o mercado brasileiro, registrou um crescimento de 60% nas vendas na Região Nordeste no comparativo entre 2025 e 2026. A expansão da fabricante tem sido impulsionada por praças como Paraíba, Pernambuco e Bahia — estados que reúnem 24,7 milhões de usuários de telefonia móvel e concentram mais de metade do mercado regional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O avanço da marca ganha tração acelerada principalmente no interior nordestino. Municípios como Santa Rita, Sapé e Patos (PB), Goiana e Timbaúba (PE) e Irecê (BA) vêm registrando ritmo de vendas acima da média da região. As capitais e grandes polos urbanos também acompanham o movimento, com destaques de desempenho em João Pessoa e Campina Grande.

Para sustentar a expansão, a empresa tem investido no fortalecimento de sua presença regional no varejo físico. A estratégia comercial da fabricante dialoga com a centralidade do aparelho na rotina digital do país. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2025, 99% dos internautas brasileiros acessam a rede pelo celular. No Nordeste, essa dependência é ainda mais acentuada: 76% da população local navega na internet exclusivamente pelo smartphone — proporção que chega a 83% nas áreas rurais e 62% nas zonas urbanas.

“O consumidor nordestino usa o smartphone para uma série de atividades do dia a dia, desde a comunicação com a família e o trabalho até pagamentos, compras e acesso a serviços. Por isso, ele busca um aparelho que combine eficiência, autonomia e resistência pelo valor investido”, afirma André Varga, diretor de produto da JOVI.

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