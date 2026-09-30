REC'n'Play Capítulo IA reúne especialistas e oficinas práticas no Bairro do Recife até dia 2

Diferente de congressos tradicionais, o diferencial da edição está na abordagem prática das oficinas hands-on, pensadas para solucionar desafios

por Lucas Moraes
REC'n'Play Capítulo IA reúne especialistas e oficinas práticas no Bairro do Recife até dia 2
Trata-se da primeira edi&ccedil;&atilde;o do REC'n'Play dedicada exclusivamente &agrave; intelig&ecirc;ncia artificial

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O ecossistema de inovação da capital pernambucana segue até o dia primeiro de outubro com o REC'n'Play Capítulo IA. Realizado no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), plataforma de negócios do Porto Digital no Bairro do Recife, o evento de dois dias busca responder a uma das principais perguntas do mercado atual: como transformar a inteligência artificial em resultados práticos para os negócios? 

Idealizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, em parceria com a Enap e com patrocínio da NTT DATA, o evento reúne equipes técnicas, startups, estudantes e pesquisadores em mais de 40 atividades. Trata-se da primeira edição do REC'n'Play dedicada exclusivamente à inteligência artificial, dando continuidade à série "Capítulo", criada para aprofundar temas estratégicos após a estreia focada na área de saúde, ocorrida em agosto.

Diferente de congressos tradicionais, o grande diferencial da edição está na abordagem prática das oficinas hands-on, pensadas para solucionar desafios reais do setor produtivo. Ao longo da imersão, os participantes têm a oportunidade de construir agentes autônomos, desenvolver produtos AI-native, executar modelos de linguagem diretamente em computadores pessoais, integrar software a hardwares e elaborar estratégias de negócios e marketing voltadas para a nova era digital.

A grade de debates traz como um dos principais destaques a presença do geofísico Sérgio Sacani, apresentador do canal "Ciência Sem Fim", do Flow Studios. Sacani comanda uma palestra especial dedicada a resgatar os marcos históricos da evolução da tecnologia até o panorama atual. Além do painel de destaque, o evento abre espaço para discussões de alto impacto regional e corporativo, como a viabilidade de data centers no Nordeste e as estratégias de implementação de IA em organizações já consolidadas no mercado.

Programação
30 de setembro (quarta-feira)
Oficinas

09h às 12h: Design da aprendizagem para uma universidade IA-nativa — com Carla Alexandre, Luciano Meira e Tanci Simões (CESAR / CESAR School)

09h às 12h: IA sem nuvem: rodando modelos de linguagem no seu próprio computador — com Filipe Calegário (Doutor em Ciência da Computação pela UFPE)

14h às 17h: Construção de Agentes Autônomos com Gemini API e Function Calling — com Petros Barreto (Google Developer Group Recife)

14h às 17h: Produto IA-native na prática: do palpite ao produto funcional — com Átila Bittencourt (CESAR) e Marcio Dahia (Senior Technical Data Scientist Manager)

Cases

09h30 às 10h: O hype passa, o ROI fica — com Marcelo Bravo (Vice-presidente da Xerox Brasil)

10h às 10h30: Quando a IA entra na indústria: o case Unilever na gestão de produtos químicos — com Kesya Leal (Analista de Meio Ambiente na Unilever)

15h30 às 16h30: Transformando a CESAR School em uma Universidade IA-nativa — com Helda Barros, Luciano Meira e Rafael Ferreira Mello (CESAR / CESAR School)

17h30 às 18h: Como a IA transformou o ecossistema de inovação do Recife — com Henrique Carvalho (CRO da FH Data)

Debates e Painéis

09h30 às 10h30: Datacenters no Nordeste: ter ou não ter? — com Walber Santana, Abraham Sicsu, Fred Vasconcelos e Diego França

10h às 11h: Talentos para a era da IA: o que precisamos ensinar, aprender e desaprender? — com Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital), Luciano Meira (Pesquisador Líder na CESAR School), Camila Medeiros (Diretora de Inovação da ENAP) e Helena Andrade Mendonça (Coordenadora de Tecnologias Educacionais no Bioma Educação)

16h30 às 17h30: Keynote Especial — com Sergio Sacani

01 de outubro (quinta-feira)
Oficinas

09h às 12h: AI-Native Strategy: Estratégia na Prática para Decisores — com Silvio Meira (Cientista-Chefe da TDS Company e Professor Extraordinário da CESAR School), André Neves (Professor na UFPE e Pesquisador Associado da TDS Company) e Rui Belfort (CEO da TDS Company)

09h às 12h: Produtos com Dados Reais: Conectando seu app e APIs a bancos de dados sem código — com Igor Souza (Cofundador e CEO da SECCO)

09h às 12h: Quando a IA Sai da Tela: Integrando Agentes com Hardware — com Tiago Barros (Principal IoT Technical Manager no CESAR), Henrique Foresti (Professor na CESAR School) e Fernando Carvalho (Pesquisador e professor consultor da CESAR School e da UPE)

14h às 17h: Marketing do futuro e IA no turismo — com Silvio Meira e Rosário Pompeia (Fundadora e Strategy Master da LeFil Company)

14h às 17h: Quem dá limites à IA? Segurança na prática com Guardrails — com Breno Gibson (Arquiteto de Soluções na AWS), Lucas Stamford (Cientista de Dados na Ti.Saúde), Emanuel Augusto (Especialista em arquitetura de software) e Dennis Henrique (Security Engineer na Ti.Saúde / Grupo DPSP)

Cases de Sucesso

09h30 às 10h: IA + Vendas: um case Solar Coca-Cola — com Leonardo Gusmão (Group Product Manager da Solar Coca-Cola)

10h às 10h30: IA a serviço da Justiça: o case +Autonomia no TJPE — com Cleber Moura (TJPE)

14h30 às 15h: Pita.IA: quando a inteligência artificial vira motor de negócios — com Massilon Gomes (Líder do Pitang Labs) e Gustavo Bueno (Gerente de Projetos na Pitang)

16h às 16h30: IA que escala sem desumanizar: o case de recrutamento da Petlove — com Patrick Gouy (CEO & Founder da Recrut.AI)

Debates e Painéis

11h às 12h: Shadow AI e agentes autônomos: Quem supervisiona as IAs dentro das empresas? — com Flavia Brito (Founder e CEO da Bidweb Security IT), Georgia Barbosa (Gestora Executiva do CISSA/CESAR), Pedro Macedo (Executivo e consultor de tecnologia) e Marco Carnut (Pesquisador Independente)

11h às 12h: Combinando Inteligências: IA, dados e desenvolvimento territorial — com Pierre Lucena (Presidente do Porto Digital), Luiz Maia (Professor na UFRPE e Pesquisador do Porto Digital) e Cesar Andrade (Diretor de Inovação da SECTI/PE e Professor na UFPE)

15h30 às 16h30: Headcount não é mais métrica: como redesenhar a força de trabalho com agentes de IA e humanos? — com Ana Uriarte (Cofundadora na Quark e Líder na Comunidade Manguezal), Luis Fernando Silva (Head de ATCs LATAM na Accenture), Paulo Borba (Professor Titular no CIn/UFPE) e Pollyanna Cavalcanti (Diretora de Pessoas na Avantia, Curadora do NERD e Presidente voluntária do Comitê de Gestão de Pessoas da Amcham PE)

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