CESAR e CESAR School levam imersão prática em inteligência artificial ao REC'n'Play Capítulo IA

Com programação que segue até o dia 2 de outubro, o evento reúne oficinas hands-on, debates de negócios e segurança digital no Bairro do Recife

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O CESAR, centro de inovação e conhecimento sediado em Pernambuco, ao lado da CESAR School, marca presença de destaque no REC'n'Play Capítulo IA. Realizado pelo Porto Digital em parceria com o Sebrae Pernambuco no prédio do NERD, o encontro se estende até o dia 2 de outubro, indo além das discussões teóricas para capacitar os participantes com a aplicação real da Inteligência Artificial (IA) no mercado de trabalho e na sociedade.

Com atividades "mão na massa", o ecossistema CESAR lidera workshops focados em aceleração de processos, integração com hardware e metodologias ágeis de desenvolvimento. A grade prática traz imersões desenhadas para fluxos modernos de trabalho, além da oficina "Do Prompt ao Protótipo", que ensina a construir interfaces funcionais utilizando IA generativa; e o Mundo figital, explorando a integração de agentes autônomos com componentes físicos e hardware, na oficina "Quando a IA Sai da Tela".

Em outra frente, o treinamento "Produto IA-native na prática" mostra como validar hipóteses e criar soluções prontas em ciclos curtos de desenvolvimento.Educação, segurança digital e estratégia de negócios.

Além da capacitação técnica, o evento debate os impactos da tecnologia na gestão e no ensino. A CESAR School aborda a reformulação do ensino superior no painel "Transformando a Cesar School em uma Universidade IA-nativa" e na oficina de design de aprendizagem, propondo a IA como parceira cognitiva em sala de aula.

No campo da governança corporativa, Georgia Barbosa, Gerente Executiva do CISSA (Centro de Competência Embrapii operado pelo CESAR), debate o avanço da "Shadow AI" — o uso de ferramentas de IA não homologadas por colaboradores — e os desafios na supervisão de agentes autônomos.Completando os debates estratégicos, Silvio Meira, fundador do CESAR e da CESAR School, comanda sessões dedicadas à liderança AI-Native, transformação do marketing e inovações no setor de turismo.

Destaques da programação CESAR

30 de setembro (quarta-feira)

09h00 — Oficina: Design da aprendizagem para uma universidade IA-nativa

Com: Carla Alexandre, Luciano Meira e Tanci Simões (CESAR/CESAR School)

Local: Sala de Formação

14h00 — Painel: IA com DNA nordestino

Com: Rodrigo Paiva (Prof. CESAR School), Filipe Calegário e Léo Zeba

Local: Sala de Conteúdo

14h00 — Oficina: Produto IA-native na prática

Com: Atila Bittencourt, Marcio Dahia e Heloysa Oliveira (CESAR)

Local: Sala de Formação

15h30 — Case: Transformando a Cesar School em uma Universidade IA-nativa

Com: Helda Barros, Luciano Meira e Rafael Ferreira Mello (CESAR/CESAR School)

Local: Sala de Conteúdo

17h00 — Painel: Deeptech é o futuro das IA Techs?

Com: Rafael Ferreira Mello (CESAR) e convidados

Local: Arena NERD

1º de outubro (quinta-feira)

09h00 — Oficina: Quando a IA Sai da Tela: Integrando Agentes com Hardware

Com: Tiago Barros, Henrique Foresti e Fernando Carvalho (CESAR/CESAR School)

Local: Laboratório de Inovação

09h00 — Oficina: AI-Native Strategy

Com: Silvio Meira, André Neves e Rui Belfort

Local: Auditório

11h00 — Painel: Shadow AI e agentes autônomos: Quem supervisiona as IAs dentro das empresas?

Com: Georgia Barbosa (CISSA/CESAR) e convidados

Local: Sala de Conteúdo

14h00 — Oficina: Marketing do futuro e IA no turismo

Com: Silvio Meira e Rosário Pompeia

Local: Auditório

14h00 — Oficina: Do Prompt ao Protótipo: Criando Interfaces com IA

Com: Victor Ximenes, Fabiano Marinho e Bruno Lima (CESAR)

Local: Laboratório de Inovação

As inscrições e a agenda completa podem ser acessadas por meio do link: app.jalanlive.com/recnplayia2026/agenda.