Vivo lança plugin no ChatGPT para consultar produtos e serviços via inteligência artificial

Para utilizar o recurso, o consumidor deve acessar a aba de Plugins na interface do ChatGPT, pesquisar pelo termo "Vivo" e seguir as orientações

Em mais um passo para expandir seus pontos de contato com os clientes, a Vivo anunciou o lançamento de seu plugin oficial no ChatGPT. A novidade permite que os consumidores consultem ofertas, planos, aparelhos e serviços da operadora diretamente na plataforma, transformando a busca por informações em uma conversa simples, natural e personalizada com a inteligência artificial.

A iniciativa visa simplificar a jornada do usuário, permitindo que ele explique suas necessidades e receba orientações contextualizadas no próprio ambiente conversacional. “Ferramentas de IA têm se tornado cada vez mais relevantes na tomada de decisão das pessoas e o compromisso da Vivo é se fazer presente onde o cliente estiver: presencial, remoto, web e, agora, plataformas de inteligência artificial”, afirma Renata Nobre, diretora de Experiência Digital da Vivo.

Nesta fase inicial de lançamento, a ferramenta está focada em esclarecer dúvidas sobre contratação de produtos, portfólio de conectividade e suporte, direcionando o público de forma assertiva para os canais oficiais da empresa. O projeto, no entanto, prevê evoluções para o futuro, com a incorporação de funcionalidades transacionais que permitirão aos clientes realizar ações diretamente na conversa, tais como emissão de segunda via de fatura, realização de recargas e contratação de planos de celular.

Além de tornar a navegação mais fluida para os usuários, a integração estabelece um novo canal para a descoberta de produtos, geração de valor e expansão dos negócios da marca. Conforme destaca Tiago Baccala, diretor de IA da Vivo, a principal vantagem está na precisão dos dados compartilhados. “Quem acessa o plugin da Vivo no ChatGPT recebe a resposta da própria Vivo: informação oficial, atualizada e com curadoria nossa. A partir do que o cliente conta na conversa, a IA indica os produtos, serviços e ofertas que fazem sentido para aquele momento com conteúdo direcionado”, explica o diretor.

Para utilizar o recurso, o consumidor deve acessar a aba de Plugins na interface do ChatGPT, pesquisar pelo termo “Vivo” e seguir as orientações na tela para iniciar a interação.