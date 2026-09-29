Nava abre 400 vagas de tecnologia para profissionais de diversos níveis pelo país

A iniciativa ganha destaque no contexto da evolução acelerada de frentes como inteligência artificial, computação em nuvem e cibersegurança

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A consultoria brasileira de tecnologia Nava anunciou a abertura de mais de 400 vagas de emprego direcionadas a profissionais de tecnologia em diferentes momentos de carreira. Com oportunidades que vão do nível júnior a cargos de liderança técnica e especialistas, as contratações abrangem áreas como engenharia de software, dados, infraestrutura, cibersegurança e gestão de produtos.

A expansão do quadro de colaboradores visa reforçar o papel dos desenvolvedores na criação de soluções para operações críticas de grandes empresas. As posições estão distribuídas entre modalidades de trabalho remota, híbrida e presencial, com alocação em polos estratégicos como São Paulo, Campinas, Barueri, Belo Horizonte e Curitiba.

A iniciativa ganha destaque no contexto da evolução acelerada de frentes como inteligência artificial, computação em nuvem e cibersegurança. Segundo Thaís Trapp, Chief Marketing & People Officer da Nava, o momento de crescimento da companhia busca atrair profissionais interessados em assumir o protagonismo de suas carreiras e evoluir junto com as transformações do mercado. A executiva destaca que as novas tecnologias exigem adaptação, curiosidade e disposição para o aprendizado contínuo.

Entre os perfis buscados pela empresa, há oportunidades para desenvolvedores Java — incluindo posições exclusivas voltadas a ações afirmativas para mulheres —, desenvolvedores Angular e especialistas em engenharia de software. O segmento de dados, analytics e inteligência artificial soma vagas para engenheiros de dados, analistas e lideranças técnicas em sustentação.

A empresa também busca talentos para as divisões de infraestrutura, telecomunicações e operação de redes, com demandas que cobrem desde analistas de suporte e cibersegurança até posições estratégicas de gestão, como gerentes de produto focados em meios de pagamento e carteiras digitais, analistas de negócios e PMO.

Com três décadas de atuação no mercado, a Nava se posiciona no desenho de arquiteturas e na integração de tecnologias de ponta para grandes corporações. Os interessados em conhecer os pré-requisitos e se candidatar às oportunidades podem acessar diretamente o portal de carreiras oficial da empresa hospedado na plataforma GeekHunter.