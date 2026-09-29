Instagram lança Live Video Ads no Brasil e amplia ferramentas para Creator Marketing

As atualizações da plataforma e o acesso às novas ferramentas estão sendo distribuídos gradualmente para os anunciantes no Brasil

O Instagram anunciou a disponibilização geral do Instagram Live Video Ads no Brasil para empresas e criadores de conteúdo com mais de 1.000 seguidores. A nova ferramenta permite transformar transmissões ao vivo em criativos publicitários impulsionados pelo sistema de entrega da Meta, exibindo o conteúdo em tempo real no Feed, Reels e Stories para audiências qualificadas além da base existente de seguidores.

Até então, o alcance do Instagram Live ficava majoritariamente restrito aos usuários que já seguiam a conta e estavam online no momento do início da transmissão. Com o novo recurso, as marcas podem agendar a live com antecedência, expandir a audiência pagando a partir de US$ 100 e incluir links externos diretos para site, aplicativo ou WhatsApp, acelerando a jornada de compra durante o pico de engajamento do público.

Segundo dados divulgados pela Meta, o formato foi testado previamente por empresas brasileiras dos setores de varejo, beleza e utilidades domésticas. Em testes locais de conversion lift (aumento de conversão), a solução apresentou um retorno sobre investimento em anúncios (ROAS) mediano de 3,3x em compras incrementais, além de um aumento mediano de +19% na taxa dessas conversões.

Para operar e produzir essas transmissões, as empresas podem recorrer a Meta Business Partners especializados em live commerce, como Mimo Live Sales, Streamshop e LiveShop Turbo.

A chegada do recurso faz parte de um movimento mais amplo da Meta para fortalecer a creator economy, setor que já movimenta US$ 37 bilhões globalmente. Pesquisa realizada pela YouPix em parceria com a Nielsen aponta que 8 em cada 10 brasileiros já realizaram compras influenciadas por recomendações de criadores de conteúdo.

Junto ao lançamento, a empresa detalhou novidades para o gerenciamento de campanhas com influenciadores, como a possibilidade de combinar o Live Video Ads aos Partnership Ads, permitindo amplificar a transmissão ao vivo de um criador diretamente pela conta da marca; o Meta Creator Marketing Hub - painel global disponível no Gerenciador de Anúncios e Meta Business Suite que centraliza busca de influenciadores, gestão de permissões, edição de anúncios e criação de campanhas em um clique; a expansão de APIs - Integração dos criadores do Facebook à API do Creator Marketplace, além de novas APIs para envio de mensagens com proteções de privacidade e busca avançada de conteúdo orgânico; e recursos de Inteligência Artificial, com incorporação do Meta AI Business Assistant ao hub de criadores para auxiliar na seleção e orientação de campanhas, além do suporte ao protocolo MCP para automação por agentes de IA externos.

As atualizações da plataforma e o acesso às novas ferramentas estão sendo distribuídos gradualmente para os anunciantes no Brasil via Gerenciador de Anúncios e Meta Business Suite.