Magalu Cloud prorroga inscrições para programa de aceleração de startups

Startups interessadas em acelerar seus negócios ganharam mais tempo para se inscrever no Magalu.Up, primeiro programa de aceleração da Magalu Cloud, serviço de nuvem pública do grupo Magalu. O prazo de participação foi prorrogado até o dia 30 de setembro.

Realizada em parceria com o Sebrae e o Founders Club, a iniciativa tem inscrições gratuitas pelo site magalu.cloud/magalu-up e vai selecionar 100 empresas de todo o País. A oportunidade é voltada a negócios com faturamento recorrente a partir de 50 mil reais por mês que atuem nos segmentos de varejo, inteligência artificial, logística, finanças, infraestrutura digital e SaaS (Software as a Service).

A proposta do programa é aproximação direta com a tecnologia, especialistas e lideranças do grupo, além de gerar conexões estratégicas e possibilidades de negócios. As 100 selecionadas passarão por um onboarding inicial com a criação de tenants — ambientes isolados na nuvem da Magalu Cloud destinados a cada empresa — e terão acesso a mentorias com grandes nomes do mercado, como Frederico Trajano, CEO do grupo Magalu, e André Fatala, vice-presidente da Magalu Cloud.

A trilha de acompanhamento conta ainda com orientações de fundadores de startups que foram adquiridas pelo grupo, além de consultorias especializadas para otimização de custos e ambientes digitais. “Nosso programa propõe uma trilha de conhecimento e desenvolvimento que pode abrir portas a novas conexões para futuros investimentos. Mais do que incentivar startups, queremos crescer com elas”, afirma Rodrigo Schiavini, CRO Magalu Cloud, fundador da SmartHint e um dos mentores do projeto.

Na fase final, prevista para ocorrer entre os meses de outubro e dezembro, dez startups de destaque serão escolhidas para apresentar seus projetos a uma banca de executivos de diferentes unidades de negócios do ecossistema, incluindo Netshoes, KaBuM!, Magalog e MagaluPay.

Para Thiago Caserta, head de parcerias da Magalu Cloud e idealizador da Movestax, a vivência prática é o grande trunfo da iniciativa. “Como empreendedor, vivi de perto o quanto estar conectado ao ecossistema certo pode transformar a trajetória de uma empresa. Minha própria jornada me trouxe até o Magalu, e é essa experiência que reforça o propósito do Magalu.Up: aproximar startups de tecnologia, conhecimento, grandes empresas e novas oportunidades de negócio”, diz Caserta.

Desenvolvida como a primeira nuvem pública do Brasil, a Magalu Cloud oferece infraestrutura de computação, armazenamento e rede com foco em alta disponibilidade, segurança e custos acessíveis para o mercado nacional.