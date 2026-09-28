Magalu Cloud prorroga inscrições para programa de aceleração de startups
Iniciativa oferece mentorias com grandes lideranças do ecossistema, consultoria estratégica e conexão com investidores para empresas de tecnologia
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Startups interessadas em acelerar seus negócios ganharam mais tempo para se inscrever no Magalu.Up, primeiro programa de aceleração da Magalu Cloud, serviço de nuvem pública do grupo Magalu. O prazo de participação foi prorrogado até o dia 30 de setembro.
Realizada em parceria com o Sebrae e o Founders Club, a iniciativa tem inscrições gratuitas pelo site magalu.cloud/magalu-up e vai selecionar 100 empresas de todo o País. A oportunidade é voltada a negócios com faturamento recorrente a partir de 50 mil reais por mês que atuem nos segmentos de varejo, inteligência artificial, logística, finanças, infraestrutura digital e SaaS (Software as a Service).
A proposta do programa é aproximação direta com a tecnologia, especialistas e lideranças do grupo, além de gerar conexões estratégicas e possibilidades de negócios. As 100 selecionadas passarão por um onboarding inicial com a criação de tenants — ambientes isolados na nuvem da Magalu Cloud destinados a cada empresa — e terão acesso a mentorias com grandes nomes do mercado, como Frederico Trajano, CEO do grupo Magalu, e André Fatala, vice-presidente da Magalu Cloud.
A trilha de acompanhamento conta ainda com orientações de fundadores de startups que foram adquiridas pelo grupo, além de consultorias especializadas para otimização de custos e ambientes digitais. “Nosso programa propõe uma trilha de conhecimento e desenvolvimento que pode abrir portas a novas conexões para futuros investimentos. Mais do que incentivar startups, queremos crescer com elas”, afirma Rodrigo Schiavini, CRO Magalu Cloud, fundador da SmartHint e um dos mentores do projeto.
Na fase final, prevista para ocorrer entre os meses de outubro e dezembro, dez startups de destaque serão escolhidas para apresentar seus projetos a uma banca de executivos de diferentes unidades de negócios do ecossistema, incluindo Netshoes, KaBuM!, Magalog e MagaluPay.
Para Thiago Caserta, head de parcerias da Magalu Cloud e idealizador da Movestax, a vivência prática é o grande trunfo da iniciativa. “Como empreendedor, vivi de perto o quanto estar conectado ao ecossistema certo pode transformar a trajetória de uma empresa. Minha própria jornada me trouxe até o Magalu, e é essa experiência que reforça o propósito do Magalu.Up: aproximar startups de tecnologia, conhecimento, grandes empresas e novas oportunidades de negócio”, diz Caserta.
Desenvolvida como a primeira nuvem pública do Brasil, a Magalu Cloud oferece infraestrutura de computação, armazenamento e rede com foco em alta disponibilidade, segurança e custos acessíveis para o mercado nacional.