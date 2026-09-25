Google Cloud anuncia integração do Google Pics e Gemini Omni ao Google Workspace

Além das ferramentas visuais, a empresa expandiu os recursos de comunicação em tempo real no Google Meet e novas formas de visualização de dados

Durante o Google Cloud Summit Brasil, realizado em São Paulo, nesta quinta-feira (24), o Google Cloud apresentou uma série de novidades em inteligência artificial focadas em produtividade e criação multimídia. As atualizações integram recursos avançados de edição de imagem e vídeo diretamente nos aplicativos do Google Workspace — como Docs, Slides e Drive —, permitindo que mais de 4 bilhões de usuários realizem edições complexas por meio de comandos em linguagem natural, sem a necessidade de alternar entre abas ou utilizar softwares externos.

Além das ferramentas visuais, a empresa expandiu os recursos de comunicação em tempo real no Google Meet e trouxe novas formas de visualização de dados no Google Planilhas.

Confira as principais atualizações anunciadas para o ecossistema do Google Workspace:

Google Pics no Workspace: desenvolvido com o modelo Nano Banana, a ferramenta permite criar e editar imagens do zero usando comandos simples. Entre os destaques estão o isolamento e ajuste preciso de objetos (mover, redimensionar ou transformar), a edição e tradução de textos dentro de fotos mantendo a fonte original, e a colaboração em tempo real em telas compartilhadas. O recurso está disponível globalmente para assinantes dos planos Google AI Pro e Ultra, e em modo preview para clientes corporativos.

Gemini Omni no Google Vids: integrado ao painel lateral do Workspace, o modelo Gemini Omni facilita a criação e o refinamento de vídeos de alta qualidade a partir de descrições textuais e referências visuais (como fotos ou rascunhos). Suporta edições iterativas, como troca de plano de fundo e correção de iluminação, além da geração de vídeos com avatares personalizados baseados em uma selfie e uma amostra de voz do usuário. Todos os vídeos gerados contam com a marca d'água digital invisível SynthID para verificação de procedência.

Tradução Simultânea em Português <-> Espanhol no Meet: o Google Meet expandiu seu recurso de tradução de voz em tempo real para o par português e espanhol (que se soma ao inglês, liberado anteriormente). A tecnologia traduz a fala mantendo o tom, a voz e a emoção do interlocutor. Em breve, a função passará a operar via Gemini 3.5 Live Translate, o que ampliará o suporte para mais de 70 idiomas e 2.000 combinações linguísticas em uma mesma reunião.

Canva no Google Planilhas (Sheets Canvas): a nova funcionalidade impulsionada pelo Gemini converte linhas e colunas de dados em painéis visuais, dashboards e "mini-apps" interativos por meio de prompts de texto. O recurso conta com sincronização em tempo real com os dados da planilha original, personalização contínua via IA e suporte à colaboração nativa. O Sheets Canvas já está disponível globalmente em inglês para usuários dos planos Google AI Pro, Ultra e contas corporativas qualificadas.