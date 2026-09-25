Brasil lidera uso de agentes de IA na América Latina em meio ao desafio da capacitação empresarial

No país, 38% dos trabalhadores recorrem a agentes de IA pessoais para tarefas de trabalho, e 59% deles consideram a prática de baixo ou nulo risco

O Brasil consolidou sua posição como líder no desenvolvimento digital na América Latina, impulsionado pela alta aceitação e proatividade dos trabalhadores com o uso da inteligência artificial no ambiente profissional. De acordo com a segunda edição do estudo "Work: In Progress – Descobertas de como a IA está transformando o trabalho", conduzido pelo Google Cloud em parceria com a IDC e a Provokers, 71% dos profissionais brasileiros trabalham com assistentes de IA, superando a média regional de 63%. Além disso, 59% utilizam agentes de IA ativamente, contra 54% na América Latina.

Esse ecossistema dinâmico se reflete no setor empresarial, onde o número de pequenas e médias empresas (PMEs) no Brasil que utilizam as soluções de IA do Google Cloud cresceu 9 vezes em relação ao ano anterior, ultrapassando o crescimento regional de 8 vezes.

Entre as companhias brasileiras, 17% estão em fase de adoção consolidada e 40% aceleram suas iniciativas internas com a tecnologia, apresentando índices superiores aos 12% e 35% registrados, respectivamente, na América Latina. Apesar do avanço nos indicadores de uso, o levantamento expõe desafios estruturais no ambiente corporativo, como o descompasso entre as ferramentas homologadas pelas companhias e as escolhas individuais dos funcionários.

No país, 38% dos trabalhadores recorrem a agentes de IA pessoais para tarefas de trabalho, e 59% deles consideram a prática de baixo ou nulo risco. As motivações para o uso não oficial envolvem problemas de compatibilidade tecnológica — apontados por 29% dos brasileiros como o maior gargalo —, além de facilidade de acesso (39%) e maior percepção de segurança e privacidade (39%).

A preferência por agentes integrados nativamente às ferramentas de rotina atinge 46% dos profissionais no Brasil. Outro alerta relevante diz respeito ao aspecto humano: 62% dos trabalhadores temem que programar a IA os torne dispensáveis em suas funções e 75% relatam não saber exatamente o que pedir às ferramentas para extrair um auxílio mais expressivo.

Como avalia Marcel Silva, líder de go to market e vendas de IA para o Google Cloud na América Latina, "o estudo deste ano consolida a posição do Brasil como o motor de inovação digital da América Latina, demonstrando o forte interesse dos nossos profissionais na integração de agentes de IA em suas rotinas. Agora, o grande desafio estratégico que se impõe às empresas é transcender o ganho isolado de eficiência, convertendo essa adoção orgânica em uma alavanca de transformação de negócios".

Capacitação em IA e novos programas gratuitos

Para mitigar a lacuna de conhecimento e responder à demanda dos profissionais — dos quais 27% acreditam que a prioridade de capacitação cabe aos provedores de tecnologia, 25% veem como uma responsabilidade individual e 19% esperam a liderança da própria empresa —, foram estruturados caminhos de desenvolvimento em habilidades técnicas.

Entre as iniciativas disponíveis estão os Programas para Pequenas e Médias Empresas, focados em ensinar a criação de assistentes personalizados para as rotinas de trabalho, e o Google Skills para Organizações, que oferece acesso gratuito e sob demanda a milhares de cursos e laboratórios práticos elaborados por especialistas do Google Cloud e Google DeepMind.

Adicionalmente, as equipes podem buscar certificações reconhecidas pelo setor por meio de jornadas guiadas e mentorias especializadas. A expansão do uso das tecnologias abrange a adoção da plataforma Gemini Enterprise e de modelos como o Gemini 3.5 Flash e a API do Gemini por PMEs de diversos segmentos no ecossistema latino-americano.