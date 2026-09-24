REC'n'Play Capítulo IA promove oficinas sobre inteligência artificial no Recife

Evento acontece nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, com atividades sobre agentes autônomos, produtos de IA, marketing, estratégia e hardware

O REC'n'Play Capítulo IA leva oficinas práticas, painéis e debates sobre o uso da inteligência artificial em negócios, tecnologia e diferentes setores da economia, o evento acontece nos dias 30 de setembro e 1 de outubro, no NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), no Bairro do Recife. Os ingressos estão disponíveis no site: app.jalanlive.com/recnplayia2026/agenda.

Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com parceria da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o encontro busca apresentar aplicações práticas da inteligência artificial, com atividades voltadas a diferentes níveis de conhecimento sobre a tecnologia.

O Capítulo IA é o segundo evento da série REC'n'Play Capítulo, criada dentro do selo REC'n'Play para aprofundar discussões sobre temas estratégicos do ecossistema de inovação. A primeira edição ocorreu em agosto, com mais de 60 atividades voltadas para a área de saúde.

Oficinas abordam aplicações práticas da I.A

A programação contará com oficinas no formato hands-on, nas quais os participantes poderão testar ferramentas e desenvolver soluções utilizando inteligência artificial.

Entre os temas estão a criação de agentes autônomos com Gemini API e Function Calling, desenvolvimento de produtos AI-native, execução de modelos de linguagem em computadores pessoais, integração de agentes com hardware, criação de interfaces com IA e estratégias de negócios e marketing.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (30.09)

9h às 12h: Design da aprendizagem para uma universidade IA-nativa, com Carla Alexandre, Luciano Meira e Tanci Simões, do CESAR/CESAR School;

Design da aprendizagem para uma universidade IA-nativa, com Carla Alexandre, Luciano Meira e Tanci Simões, do CESAR/CESAR School; 9h às 12h: IA sem nuvem: rodando modelos de linguagem no seu próprio computador, com Filipe Calegário, doutor em Ciência da Computação pela UFPE;

IA sem nuvem: rodando modelos de linguagem no seu próprio computador, com Filipe Calegário, doutor em Ciência da Computação pela UFPE; 14h às 17h: Construção de Agentes Autônomos com Gemini API e Function Calling, com Petros Barreto, do Google Developer Group Recife;

Construção de Agentes Autônomos com Gemini API e Function Calling, com Petros Barreto, do Google Developer Group Recife; 14h às 17h: Produto IA-native na prática: do palpite ao produto funcional, com Atila Bittencourt, do CESAR, e Marcio Dahia, Senior Technical Data Scientist Manager.

Quinta-feira (01.10)

9h às 12h: Quando a IA Sai da Tela: Integrando Agentes com Hardware, com Tiago Barros, do CESAR, e Henrique Foresti, professor da CESAR School;

Quando a IA Sai da Tela: Integrando Agentes com Hardware, com Tiago Barros, do CESAR, e Henrique Foresti, professor da CESAR School; 9h às 12h: AI-Native Strategy: Estratégia na Prática para Decisores, com Silvio Meira, André Neves, da UFPE, e Rui Belfort, CEO da TDS Company;

AI-Native Strategy: Estratégia na Prática para Decisores, com Silvio Meira, André Neves, da UFPE, e Rui Belfort, CEO da TDS Company; 14h às 17h: Marketing do futuro e IA no turismo, com Silvio Meira e Rosário Pompéia, fundadora e Strategy Master da LeFil Company;

Marketing do futuro e IA no turismo, com Silvio Meira e Rosário Pompéia, fundadora e Strategy Master da LeFil Company; 14h às 17h: Do Prompt ao Protótipo: Criando Interfaces com IA, com Victor Ximenes, Senior Design Manager no CESAR.

Evento terá debates sobre I.A

Além das oficinas, o REC'n'Play Capítulo IA terá painéis e debates sobre os impactos da inteligência artificial em empresas, formação profissional, infraestrutura tecnológica e negócios.

Entre os assuntos previstos estão o uso da IA em grandes empresas, a formação de profissionais para o mercado, datacenters, Open Finance, deeptechs e as mudanças provocadas pela tecnologia na gestão.

A programação inclui ainda debates com temas como “IA dentro de grandes empresas: o que acontece quando a IA deixa de ser hype e entra na operação?”, “Talentos na era da IA: o que precisamos ensinar, aprender e desaprender?”, “IA com DNA nordestino” e “Perdemos dinheiro com a IA: e agora?”.

