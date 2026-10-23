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A moda esportiva acompanha mudanças na rotina urbana. Conheça a coleção que explora novas relações entre movimento, cidade e bem-estar no verão.

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A moda esportiva tem ampliado sua presença para além dos treinos, acompanhando atividades que fazem parte da rotina, como caminhadas e corridas ao ar livre.

Nesse contexto, roupas que priorizam mobilidade, conforto e características técnicas também entram na discussão sobre estilo de vida e uso dos espaços urbanos.

A Hausport, marca de moda esportiva do Grupo Rota do Mar, apresenta sua coleção Verão 2027 com uma campanha produzida em Paris, na França. Batizada de “Crossing Horizons”, a iniciativa reúne referências da cultura da corrida e destaca atributos funcionais das peças, como ventilação, secagem e proteção UV.

A produção foi liderada pela diretora criativa e fotógrafa Beatriz Xavier, com participação de corredores locais e uma equipe franco-brasileira.

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O que inspira a coleção Verão 2027 da Hausport?

Hausport apresenta coleção Verão 2027 com campanha produzida em Paris - Divulgação/Beatriz Xavier

Conheça o conceito “Crossing Horizons”

A campanha parte da ideia de aproximar diferentes culturas e experiências ligadas à corrida. Em vez de concentrar a narrativa apenas em distância, velocidade ou desempenho, a proposta também aborda a relação dos corredores com a cidade e com o próprio cotidiano.

A diretora comercial da marca, Isabel Xavier, resume essa perspectiva: “A proposta acompanha uma visão contemporânea do running, na qual o movimento vai além dos indicadores de performance e se relaciona com a maneira como cada pessoa ocupa os espaços urbanos e vivencia o cotidiano.”

A comunicação mistura português e inglês e utiliza expressões como “Sweat Is the Proof” e “Motion Leaves a Mark” para reforçar a ligação entre esporte, identidade e experiência pessoal.

Entenda a proposta de tecnologia e conforto

A coleção também é apresentada a partir do conceito “Sweat, Wet and Well”, que reúne três aspectos associados ao verão: transpiração, contato com a água e bem-estar. Na linha técnica, a marca destaca tecidos, ventilação, secagem e proteção contra raios UV como características importantes das roupas.

Esses atributos podem ser relevantes na escolha de peças para atividades físicas, mas vale observar a descrição de cada produto para entender quais recursos estão presentes em cada modelo.

Sobre a Hausport

A Hausport integra o Grupo Rota do Mar e chegou ao mercado há cinco anos, com foco em roupas para atividades como caminhada, corrida, cross, futmesa e beach tennis.

A produção das peças é realizada no parque industrial do grupo, em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco. A estrutura reúne etapas como criação, pilotagem, corte, costura, estamparia e logística.

A marca tem unidades em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe, incluindo pontos no Moda Center e no Rota do Mar Complex, além de uma unidade no centro da cidade.

Também prevê uma operação no Shopping Recife. As informações sobre a coleção e os produtos podem ser consultadas no site oficial da Hausport.

