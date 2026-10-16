Quer se organizar em 2027? Veja 12 planners para facilitar sua vida

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Seja para acompanhar estudos, trabalho e vida pessoal ou registrar ideias, um bom planner pode ajudar. Conheça 12 modelos de marcas brasileiras.

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A chegada de um novo ano costuma trazer planos, metas e compromissos que precisam caber na rotina.

Para quem gosta de visualizar as tarefas no papel, os planners são uma alternativa para reunir atividades profissionais, estudos, projetos pessoais e lembretes em um só lugar.

Há modelos com propostas variadas: alguns apostam em humor e liberdade de preenchimento, enquanto outros combinam diferentes itens de papelaria ou investem em cores e acessórios. A seguir, confira 12 opções para conhecer antes de escolher seu planner para 2027.

Quais planners podem ajudar a organizar a rotina em 2027?

Aff The Hype

The Nice Planner™ (DES)MOTIVADO: tem visão semanal sem datas na página esquerda e espaço pautado para anotações na direita. Com 100 páginas de papel offset de 90 g/m², capa flexível com roleta interativa e pasta impermeável, pode ser usado para organizar a rotina profissional sem a obrigação de preencher todos os dias.

tem visão semanal sem datas na página esquerda e espaço pautado para anotações na direita. Com 100 páginas de papel offset de 90 g/m², capa flexível com roleta interativa e pasta impermeável, pode ser usado para organizar a rotina profissional sem a obrigação de preencher todos os dias. Desagenda Sob Controle: reúne planejamento anual, mensal e semanal, organização financeira, listas e acompanhamento de até 30 hábitos. O conjunto inclui mais de 160 adesivos, calendários de 2027 e 2028 e páginas para definir objetivos.

reúne planejamento anual, mensal e semanal, organização financeira, listas e acompanhamento de até 30 hábitos. O conjunto inclui mais de 160 adesivos, calendários de 2027 e 2028 e páginas para definir objetivos. Desagenda Minha Versão: combina visão anual, mensal e semanal com áreas para metas, hábitos, finanças e anotações. Também traz adesivos decorativos e funcionais, além de bolso interno para guardar papéis.

combina visão anual, mensal e semanal com áreas para metas, hábitos, finanças e anotações. Também traz adesivos decorativos e funcionais, além de bolso interno para guardar papéis. Desagenda Ocupada: oferece recursos para distribuir compromissos, acompanhar objetivos e registrar tarefas. A linha permite escolher entre versões datadas e sem datas, de acordo com a preferência de quem vai usar.

Detail Papelaria

Combo Hortênsia : integra a seleção de combos especiais da marca. A proposta é reunir itens de papelaria em um único conjunto, vendido sem a possibilidade de trocar os componentes individualmente.

: integra a seleção de combos especiais da marca. A proposta é reunir itens de papelaria em um único conjunto, vendido sem a possibilidade de trocar os componentes individualmente. Combo Caramelo : é outra alternativa de kit da Detail Papelaria. Para quem prefere montar um conjunto coordenado em vez de escolher cada peça separadamente, o formato de combo concentra os itens em uma compra.

: é outra alternativa de kit da Detail Papelaria. Para quem prefere montar um conjunto coordenado em vez de escolher cada peça separadamente, o formato de combo concentra os itens em uma compra. Combo Manteiga: completa a seleção de kits da marca. A página apresenta o produto como um combo fechado; a composição detalhada de cada item não está descrita no texto consultado.

Shop Figlia

Planner Vanilla : acompanha bloco A7, marcador de página magnético, adesivo, cartela de adesivos A5, calendário com vision board em tamanho A3, case e régua transparentes.

: acompanha bloco A7, marcador de página magnético, adesivo, cartela de adesivos A5, calendário com vision board em tamanho A3, case e régua transparentes. Planner Mocha : integra a mesma coleção e acompanha acessórios voltados à organização e à personalização das páginas, incluindo bloco, marcadores e adesivos.

: integra a mesma coleção e acompanha acessórios voltados à organização e à personalização das páginas, incluindo bloco, marcadores e adesivos. Planner Matcha : também faz parte da linha de 2027. O conjunto de acessórios ajuda a complementar o planejamento com recursos para marcar páginas, registrar lembretes e visualizar objetivos.

: também faz parte da linha de 2027. O conjunto de acessórios ajuda a complementar o planejamento com recursos para marcar páginas, registrar lembretes e visualizar objetivos. Planner Berry: completa as quatro versões da coleção, com os acessórios que acompanham a linha. A proposta reúne planejamento e materiais extras para personalizar a organização.

Lume

Planner Diário - Floral: oferece espaço para preencher horários, datas, prioridades e anotações. O miolo foi pensado para seis meses de uso diário, com folhas de 90 g/m², capa dura com laminação fosca, encadernação wire-o dourada e elástico para fechamento.

Como escolher o melhor planner para 2027?

Antes de decidir, vale observar quanto espaço você precisa para escrever e quais recursos realmente fazem diferença na sua rotina.

Planejamento semanal pode atender quem acompanha compromissos recorrentes; páginas financeiras e de hábitos ajudam a monitorar outras metas; já um modelo diário oferece mais espaço para detalhar as tarefas.

O melhor formato é aquele que facilita a organização sem tornar o preenchimento mais uma obrigação.

