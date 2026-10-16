Quer se organizar em 2027? Veja 12 planners para facilitar sua vida
Seja para acompanhar estudos, trabalho e vida pessoal ou registrar ideias, um bom planner pode ajudar. Conheça 12 modelos de marcas brasileiras.
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A chegada de um novo ano costuma trazer planos, metas e compromissos que precisam caber na rotina.
Para quem gosta de visualizar as tarefas no papel, os planners são uma alternativa para reunir atividades profissionais, estudos, projetos pessoais e lembretes em um só lugar.
Há modelos com propostas variadas: alguns apostam em humor e liberdade de preenchimento, enquanto outros combinam diferentes itens de papelaria ou investem em cores e acessórios. A seguir, confira 12 opções para conhecer antes de escolher seu planner para 2027.
Quais planners podem ajudar a organizar a rotina em 2027?
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- The Nice Planner™ (DES)MOTIVADO: tem visão semanal sem datas na página esquerda e espaço pautado para anotações na direita. Com 100 páginas de papel offset de 90 g/m², capa flexível com roleta interativa e pasta impermeável, pode ser usado para organizar a rotina profissional sem a obrigação de preencher todos os dias.
- Desagenda Sob Controle: reúne planejamento anual, mensal e semanal, organização financeira, listas e acompanhamento de até 30 hábitos. O conjunto inclui mais de 160 adesivos, calendários de 2027 e 2028 e páginas para definir objetivos.
- Desagenda Minha Versão: combina visão anual, mensal e semanal com áreas para metas, hábitos, finanças e anotações. Também traz adesivos decorativos e funcionais, além de bolso interno para guardar papéis.
- Desagenda Ocupada: oferece recursos para distribuir compromissos, acompanhar objetivos e registrar tarefas. A linha permite escolher entre versões datadas e sem datas, de acordo com a preferência de quem vai usar.
Detail Papelaria
- Combo Hortênsia: integra a seleção de combos especiais da marca. A proposta é reunir itens de papelaria em um único conjunto, vendido sem a possibilidade de trocar os componentes individualmente.
- Combo Caramelo: é outra alternativa de kit da Detail Papelaria. Para quem prefere montar um conjunto coordenado em vez de escolher cada peça separadamente, o formato de combo concentra os itens em uma compra.
- Combo Manteiga: completa a seleção de kits da marca. A página apresenta o produto como um combo fechado; a composição detalhada de cada item não está descrita no texto consultado.
Shop Figlia
- Planner Vanilla: acompanha bloco A7, marcador de página magnético, adesivo, cartela de adesivos A5, calendário com vision board em tamanho A3, case e régua transparentes.
- Planner Mocha: integra a mesma coleção e acompanha acessórios voltados à organização e à personalização das páginas, incluindo bloco, marcadores e adesivos.
- Planner Matcha: também faz parte da linha de 2027. O conjunto de acessórios ajuda a complementar o planejamento com recursos para marcar páginas, registrar lembretes e visualizar objetivos.
- Planner Berry: completa as quatro versões da coleção, com os acessórios que acompanham a linha. A proposta reúne planejamento e materiais extras para personalizar a organização.
Lume
- Planner Diário - Floral: oferece espaço para preencher horários, datas, prioridades e anotações. O miolo foi pensado para seis meses de uso diário, com folhas de 90 g/m², capa dura com laminação fosca, encadernação wire-o dourada e elástico para fechamento.
Como escolher o melhor planner para 2027?
Antes de decidir, vale observar quanto espaço você precisa para escrever e quais recursos realmente fazem diferença na sua rotina.
Planejamento semanal pode atender quem acompanha compromissos recorrentes; páginas financeiras e de hábitos ajudam a monitorar outras metas; já um modelo diário oferece mais espaço para detalhar as tarefas.
O melhor formato é aquele que facilita a organização sem tornar o preenchimento mais uma obrigação.