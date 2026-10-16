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Quer se organizar em 2027? Veja 12 planners para facilitar sua vida

Seja para acompanhar estudos, trabalho e vida pessoal ou registrar ideias, um bom planner pode ajudar. Conheça 12 modelos de marcas brasileiras.

Por Myllena Wu Publicado em 16/10/2026 às 11:08
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Imagem de um planner - Reprodução/Instagram (@shopfiglia)

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A chegada de um novo ano costuma trazer planos, metas e compromissos que precisam caber na rotina.

Para quem gosta de visualizar as tarefas no papel, os planners são uma alternativa para reunir atividades profissionais, estudos, projetos pessoais e lembretes em um só lugar.

modelos com propostas variadas: alguns apostam em humor e liberdade de preenchimento, enquanto outros combinam diferentes itens de papelaria ou investem em cores e acessórios. A seguir, confira 12 opções para conhecer antes de escolher seu planner para 2027.

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Quais planners podem ajudar a organizar a rotina em 2027?

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  • The Nice Planner™ (DES)MOTIVADO: tem visão semanal sem datas na página esquerda e espaço pautado para anotações na direita. Com 100 páginas de papel offset de 90 g/m², capa flexível com roleta interativa e pasta impermeável, pode ser usado para organizar a rotina profissional sem a obrigação de preencher todos os dias.
  • Desagenda Sob Controle: reúne planejamento anual, mensal e semanal, organização financeira, listas e acompanhamento de até 30 hábitos. O conjunto inclui mais de 160 adesivos, calendários de 2027 e 2028 e páginas para definir objetivos.
  • Desagenda Minha Versão: combina visão anual, mensal e semanal com áreas para metas, hábitos, finanças e anotações. Também traz adesivos decorativos e funcionais, além de bolso interno para guardar papéis.
  • Desagenda Ocupada: oferece recursos para distribuir compromissos, acompanhar objetivos e registrar tarefas. A linha permite escolher entre versões datadas e sem datas, de acordo com a preferência de quem vai usar.

Detail Papelaria

  • Combo Hortênsia: integra a seleção de combos especiais da marca. A proposta é reunir itens de papelaria em um único conjunto, vendido sem a possibilidade de trocar os componentes individualmente.
  • Combo Caramelo: é outra alternativa de kit da Detail Papelaria. Para quem prefere montar um conjunto coordenado em vez de escolher cada peça separadamente, o formato de combo concentra os itens em uma compra.
  • Combo Manteiga: completa a seleção de kits da marca. A página apresenta o produto como um combo fechado; a composição detalhada de cada item não está descrita no texto consultado.

Shop Figlia

  • Planner Vanilla: acompanha bloco A7, marcador de página magnético, adesivo, cartela de adesivos A5, calendário com vision board em tamanho A3, case e régua transparentes.
  • Planner Mocha: integra a mesma coleção e acompanha acessórios voltados à organização e à personalização das páginas, incluindo bloco, marcadores e adesivos.
  • Planner Matcha: também faz parte da linha de 2027. O conjunto de acessórios ajuda a complementar o planejamento com recursos para marcar páginas, registrar lembretes e visualizar objetivos.
  • Planner Berry: completa as quatro versões da coleção, com os acessórios que acompanham a linha. A proposta reúne planejamento e materiais extras para personalizar a organização.

Lume

  • Planner Diário - Floral: oferece espaço para preencher horários, datas, prioridades e anotações. O miolo foi pensado para seis meses de uso diário, com folhas de 90 g/m², capa dura com laminação fosca, encadernação wire-o dourada e elástico para fechamento.

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Como escolher o melhor planner para 2027?

Antes de decidir, vale observar quanto espaço você precisa para escrever e quais recursos realmente fazem diferença na sua rotina.

Planejamento semanal pode atender quem acompanha compromissos recorrentes; páginas financeiras e de hábitos ajudam a monitorar outras metas; já um modelo diário oferece mais espaço para detalhar as tarefas.

O melhor formato é aquele que facilita a organização sem tornar o preenchimento mais uma obrigação.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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