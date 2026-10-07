4 cuidados que você deve ter ao escolher produtos para a pele do bebê

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Com tantos produtos infantis, entender o rótulo pode ajudar na escolha. Veja o que observar na composição, pH, faixa etária e testes de segurança.

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Escolher sabonete, shampoo ou hidratante para um bebê pode parecer uma tarefa simples até chegar diante de uma prateleira cheia de rótulos.

Entre nomes de ingredientes, promessas de hidratação e expressões como “natural” e “hipoalergênico”, nem sempre é fácil entender o que realmente importa para a rotina dos pequenos.

A pele dos bebês passa por um processo de amadurecimento nos primeiros meses de vida, e os produtos infantis seguem requisitos específicos de segurança.

A Anvisa recomenda que crianças utilizem produtos destinados ao público infantil e orienta os consumidores a verificar as informações de regularização e indicação presentes na embalagem.

O que observar ao escolher produtos para a pele do bebê?

1. Composição e função dos ingredientes

A lista de ingredientes pode ser extensa, mas não deve ser interpretada apenas pela presença ou ausência de um componente.

Agentes de limpeza, por exemplo, têm a função de remover sujeiras e resíduos, enquanto substâncias como a glicerina podem atuar na manutenção da hidratação.

Raíssa Becker, desenvolvedora de produtos da Skala Baby, destaca que a formulação precisa ser analisada como um conjunto.

“Em uma fórmula desenvolvida para bebês, cada ingrediente tem uma função específica. O objetivo é encontrar o equilíbrio entre uma limpeza eficaz e o cuidado que a pele delicada do bebê exige, combinando agentes de limpeza suaves a ingredientes que contribuem para a hidratação e o conforto da pele”, explica.

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2. pH indicado para a pele infantil

Outro ponto que aparece nos rótulos é o pH. A pele possui naturalmente uma característica levemente ácida, relacionada à sua função de barreira, e essa estrutura ainda passa por adaptação nos primeiros meses de vida.

Por isso, expressões como “pH balanceado” indicam que a formulação foi desenvolvida considerando as características da pele infantil. Mais do que procurar uma expressão específica, vale conferir a indicação do produto e sua finalidade.

3. “Natural” e “vegetal” não significam a mesma coisa

Termos relacionados à origem dos ingredientes também podem gerar dúvidas. Um componente de origem vegetal tem matéria-prima proveniente de uma fonte vegetal, enquanto um ingrediente de origem natural pode passar por processos de transformação antes de chegar à fórmula.

Assim, a palavra “natural” no rótulo não deve ser tratada isoladamente como sinônimo de produto adequado para bebês. A idade indicada, a finalidade, a composição e as informações de segurança também precisam entrar na análise.

4. Testes, faixa etária e regularização

“Hipoalergênico”, “dermatologicamente testado” e “oftalmologicamente testado” são expressões que se referem a avaliações diferentes. No caso dos produtos infantis, a regulamentação estabelece requisitos específicos de segurança e rotulagem.

Também é importante conferir a idade indicada na embalagem. A Anvisa recomenda verificar a regularização do produto e as informações de uso antes da compra.

O que a Skala Baby oferece para os cuidados infantis?

Imagem dos produtos da Skala Baby - Divulgação/Skala Brasil

A Skala Baby, nova apresentação da marca que substitui a antiga Skalinha Bebê, reúne Shampoo Sálvia, Shampoo Camomila, Loção Hidratante Lavanda e Sabonete Líquido de Glicerina Vegetal.

Segundo as informações da própria linha, os produtos são indicados para bebês a partir de seis meses e têm fórmulas hipoalergênicas, pH balanceado e livres de parabenos, sulfatos, alergênicos e corantes.

A linha também informa ter 93% de ingredientes de origem natural. Entre os componentes destacados estão sálvia, camomila, lavanda e glicerina vegetal.

Em qualquer escolha, porém, o rótulo continua sendo o ponto de partida: conferir a indicação de idade, a finalidade do produto e as orientações de uso ajuda a evitar que uma única promessa da embalagem seja usada como critério para decidir.

