Even e BT21 lançam coleção de higiene pessoal com personagens colecionáveis

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Para quem gosta de BT21, a parceria com a Even reúne produtos de higiene bucal e pessoal e ainda inclui bag charms inspirados nos personagens.

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Produtos de higiene pessoal e bucal nem sempre são lembrados como itens de coleção, mas as colaborações com personagens vêm mudando a forma como algumas marcas apresentam produtos do dia a dia.

É nesse encontro entre rotina e cultura pop que surge a nova parceria entre Even e BT21, com uma coleção limitada inspirada nos personagens do universo criado em 2017.

A linha reúne itens para diferentes momentos do cuidado diário, incluindo produtos para higiene dos dentes e opções para banho.

O diferencial está nos kits, que acompanham um bag charm colecionável de personagens do BT21. Algumas unidades ainda terão uma versão rara, embora a marca não detalhe no lançamento quantas peças serão disponibilizadas.

O que vem na coleção Even e BT21?

Imagem: Even e BT21 se unem para lançar coleção inédita de produtos de higiene - Divulgação

A parceria inclui creme dental, enxaguante bucal, sabonete em barra, sabonete líquido e escova de dentes.

Os produtos estão disponíveis nas fragrâncias de melancia, melão e eucalipto, ampliando a coleção para além dos itens voltados exclusivamente à saúde bucal.

A proposta permite encontrar diferentes produtos da rotina em uma mesma identidade visual, enquanto os acessórios colecionáveis funcionam como o elemento de conexão com o BT21.

Quais personagens aparecem nos produtos?

A coleção é inspirada nos sete personagens principais do BT21: KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA e COOKY. A parceria também apresenta um personagem surpresa, ligado à proposta de colecionar os diferentes itens.

Os bag charms são parte importante da novidade, especialmente para quem já acompanha o universo de personagens e costuma buscar produtos licenciados. Como a coleção é limitada, a disponibilidade pode variar conforme os estoques.

O que é o BT21 e por que os personagens são tão conhecidos?

O BT21 é uma linha de personagens mascotes cocriada pelo BTS, grupo de K-pop sul-coreano, em parceria com a LINE FRIENDS, estúdio de design ligado ao aplicativo de mensagens LINE.

O projeto foi lançado em 2017 e nasceu com participação direta dos sete integrantes do grupo. Cada membro do BTS participou do processo criativo, desde os primeiros esboços até a construção das personalidades e histórias dos personagens.

Assim, eles não são apenas mascotes associados ao grupo: cada um foi desenvolvido como um personagem com identidade própria.

O próprio nome BT21 combina “BTS” com “21”, em referência ao século 21 e à ideia de que os personagens poderiam atravessar gerações.

Desde o lançamento, o projeto se expandiu para produtos licenciados, colaborações com marcas e diferentes formatos de conteúdo, tornando os personagens conhecidos também fora do universo musical do BTS.

Na coleção com a Even, essa identidade aparece nos bag charms colecionáveis que acompanham os kits, aproximando os produtos de higiene do universo criado pelos integrantes do grupo.

