Rodrigo Bittes lança "Faceiro", primeiro single do álbum VIADO DESALMADO
Primeiro aperitivo do álbum de estreia, "Faceiro" troca a fossa pela safadeza e chega acompanhado de um clipe gravado em um tradicional bar do Bixiga.
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Uma história de amor que terminou poderia render uma música melancólica. Para Rodrigo Bittes, a lembrança ganhou salsa, lambada, samba, batidas eletrônicas e humor.
É assim que o cantor, compositor e ator goiano radicado em São Paulo apresenta “Faceiro”, primeiro single de seu álbum de estreia, VIADO DESALMADO.
A faixa abre a narrativa do projeto, que terá nove músicas autorais e transitará por brega, breganejo, sofrência e sertanejo para falar de encontros e desencontros amorosos.
Em vez de transformar o fim de uma relação em lamento, Bittes prefere olhar para a memória como ponto de partida para novos desejos.
“‘Faceiro’ é a lembrança mais animada, mais agitada, mais fugaz e mais fogosa de uma relação amorosa fulminante”, conta Rodrigo.
Como é a música “Faceiro”, de Rodrigo Bittes?
Produzida por Ivan Gomes, a faixa mistura referências brasileiras e latinas com beats eletrônicos e um coro construído em dinâmica de pergunta e resposta. O tamborim também ganha destaque na música.
A composição, curiosamente, quase ficou fora do álbum. Bittes resgatou a canção enquanto lavava louça na casa coletiva onde mora e decidiu incluí-la depois de cantá-la para os amigos.
“A voz dos meus amigos foi a voz de Deus. Decidi que ela seria o single porque é muito da safada e todo mundo ama safadeza”, brinca.
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“Faceiro” também dá continuidade ao projeto Techno-Bittes, iniciado em 2024 com os singles “FOGAREIA” e “JÁ CHEGA!”.
O que acontece no clipe de “Faceiro”?
Gravado no Bar da Dalva, no Bixiga, em São Paulo, o videoclipe desloca a história da música para o presente. O espaço vira cenário para dança, bebida e flerte, enquanto o protagonista experimenta diferentes possibilidades de paixão.
Dirigido por Pina e Renato Stockler, o vídeo teve produção majoritariamente queer e contou com amigas trans de Rodrigo no elenco.
Quando sai o álbum VIADO DESALMADO?
VIADO DESALMADO é o primeiro álbum de estúdio de Rodrigo Bittes e reúne nove faixas autorais. O artista define o trabalho como “um delírio bregasertanejístico queer”, em uma mistura que passa por diferentes gêneros para narrar aventuras e desventuras amorosas.
Bittes lançou o EP Plantio em 2022 e, desde 2024, desenvolve o projeto Techno-Bittes, aproximando suas raízes goianas de sonoridades eletrônicas.