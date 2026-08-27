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Rodrigo Bittes lança "Faceiro", primeiro single do álbum VIADO DESALMADO

Primeiro aperitivo do álbum de estreia, "Faceiro" troca a fossa pela safadeza e chega acompanhado de um clipe gravado em um tradicional bar do Bixiga.

Por Myllena Wu Publicado em 27/08/2026 às 12:05
Imagem de Rodrigo Bittes em cenas do videoclipe para a cancao Faceiro, na Bela Vista
Imagem de Rodrigo Bittes em cenas do videoclipe para a cancao Faceiro, na Bela Vista - Divulgação/Renato Stockler

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Uma história de amor que terminou poderia render uma música melancólica. Para Rodrigo Bittes, a lembrança ganhou salsa, lambada, samba, batidas eletrônicas e humor.

É assim que o cantor, compositor e ator goiano radicado em São Paulo apresenta “Faceiro”, primeiro single de seu álbum de estreia, VIADO DESALMADO.

A faixa abre a narrativa do projeto, que terá nove músicas autorais e transitará por brega, breganejo, sofrência e sertanejo para falar de encontros e desencontros amorosos.

Em vez de transformar o fim de uma relação em lamento, Bittes prefere olhar para a memória como ponto de partida para novos desejos.

“‘Faceiro’ é a lembrança mais animada, mais agitada, mais fugaz e mais fogosa de uma relação amorosa fulminante”, conta Rodrigo.

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Como é a música “Faceiro”, de Rodrigo Bittes?

Produzida por Ivan Gomes, a faixa mistura referências brasileiras e latinas com beats eletrônicos e um coro construído em dinâmica de pergunta e resposta. O tamborim também ganha destaque na música.

A composição, curiosamente, quase ficou fora do álbum. Bittes resgatou a canção enquanto lavava louça na casa coletiva onde mora e decidiu incluí-la depois de cantá-la para os amigos.

“A voz dos meus amigos foi a voz de Deus. Decidi que ela seria o single porque é muito da safada e todo mundo ama safadeza”, brinca.

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“Faceiro” também dá continuidade ao projeto Techno-Bittes, iniciado em 2024 com os singles “FOGAREIA” e “JÁ CHEGA!”.

O que acontece no clipe de “Faceiro”?

Gravado no Bar da Dalva, no Bixiga, em São Paulo, o videoclipe desloca a história da música para o presente. O espaço vira cenário para dança, bebida e flerte, enquanto o protagonista experimenta diferentes possibilidades de paixão.

Dirigido por Pina e Renato Stockler, o vídeo teve produção majoritariamente queer e contou com amigas trans de Rodrigo no elenco.

Quando sai o álbum VIADO DESALMADO?

Divulgação/Renato Stockler
Imagem de Rodrigo Bittes em cenas do videoclipe para a cancao Faceiro, na Bela Vista - Divulgação/Renato Stockler

VIADO DESALMADO é o primeiro álbum de estúdio de Rodrigo Bittes e reúne nove faixas autorais. O artista define o trabalho como “um delírio bregasertanejístico queer”, em uma mistura que passa por diferentes gêneros para narrar aventuras e desventuras amorosas.

Bittes lançou o EP Plantio em 2022 e, desde 2024, desenvolve o projeto Techno-Bittes, aproximando suas raízes goianas de sonoridades eletrônicas.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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