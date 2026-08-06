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Presentes diferentes para o Dia dos Pais: 20 ideias para quem quer fugir do óbvio

Fugir do presente tradicional pode ser simples. Seleção reúne opções para pais que gostam de ler, cozinhar, degustar bebidas ou viver experiências.

Por Myllena Wu Publicado em 06/08/2026 às 11:51 | Atualizado em 06/08/2026 às 11:53
Imagem de uma criança dando presente de Dia dos Pais para o pai
Imagem de uma criança dando presente de Dia dos Pais para o pai - Magnific

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O perfume continua entre os presentes mais procurados para o Dia dos Pais, mas não é a única opção para quem deseja surpreender.

Livros, vinhos, chocolates e bebidas especiais vêm conquistando espaço entre consumidores que preferem presentear com experiências capazes de prolongar a comemoração além da data.

A tendência acompanha um movimento de valorização dos momentos compartilhados. Em vez de escolher apenas um objeto, muitos consumidores têm buscado presentes que estimulem conversas, encontros e novas descobertas, seja durante uma refeição, uma degustação ou uma boa leitura.

LEIA TAMBÉM: O que dar de presente no Dia dos Pais? Veja opções para diferentes estilos e bolsos

Quais são os melhores presentes para pais que gostam de gastronomia?

Vinhos

Os vinhos seguem entre as escolhas para pais que apreciam reunir a família à mesa ou descobrir novos rótulos.

  • A Wine preparou kits presenteáveis que combinam garrafas com taças de cristal ou acrílico e caixas de madeira, além de disponibilizar rótulos promocionais no e-commerce.
    • Entre as sugestões estão conjuntos que variam de R$ 69 a R$ 209, além de vinhos vendidos individualmente com descontos durante a campanha de Dia dos Pais.

Whisky

Para quem prefere destilados, a Diageo apresenta opções que atendem diferentes perfis.

  • Entre elas está o Johnnie Walker Black Label acompanhado de copo Stanley, além da edição limitada Johnnie Walker Blue Label Ice Chalet, indicada para colecionadores e apreciadores da marca.

Já quem procura uma lembrança mais acessível encontra alternativas em chocolates.

  • A Mondelz aposta na caixa Lacta Favoritos Com Amor, que reúne bombons e barras do portfólio da marca, além da edição especial da barra Laka Com Amor, desenvolvida para a data.

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O que dar para um pai que gosta de ler?

Para pais apaixonados por leitura, os livros continuam sendo uma alternativa que atravessa gerações. A Literare Books International reuniu uma seleção com obras sobre liderança, filosofia, desenvolvimento pessoal, comunicação e relações familiares.

Entre os títulos estão:

  • Agenda Estoica, de Lúcia Helena Galvão;
  • Comunicação Assertiva, de Débora Brum;
  • Pais (não) Nascem Prontos!, que reúne especialistas em parentalidade;
  • e 201 filmes para assistir com seus filhos de 9 a 18 anos, de Maurício Passaia, voltado para famílias que desejam fortalecer o diálogo por meio do cinema.

A seleção também contempla livros sobre empreendedorismo, propósito, masculinidade contemporânea e clássicos da literatura, oferecendo alternativas para diferentes perfis de leitores.

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Como escolher um presente que realmente combine com o seu pai?

Antes de decidir, vale observar os hábitos de quem será presenteado. Pais que gostam de cozinhar ou receber amigos podem aproveitar melhor um bom vinho ou um whisky especial.

Para aqueles que valorizam momentos de reflexão, um livro pode representar um presente duradouro. Já chocolates e kits gastronômicos aparecem como opções para quem busca lembranças afetivas sem investir valores elevados.

Mais do que seguir tendências, a principal recomendação é escolher um presente que tenha relação com a personalidade e os interesses do pai.

Afinal, quando a lembrança dialoga com a rotina de quem recebe, ela tende a permanecer na memória muito depois do fim da comemoração.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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