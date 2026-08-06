O que dar de presente no Dia dos Pais? Veja opções para diferentes estilos e bolsos
Ainda dá tempo de encontrar o presente para o Dia dos Pais. Confira seleção com opções de beleza e moda que unem praticidade e variedade de preços.
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Encontrar um presente para o Dia dos Pais nem sempre é uma tarefa simples. Enquanto alguns preferem investir em itens clássicos, outros buscam opções que façam parte da rotina e tenham utilidade no dia a dia.
Em 2026, marcas de beleza, moda e esporte ampliaram as coleções voltadas para a data, com sugestões que vão de produtos de autocuidado a roupas técnicas e acessórios.
Mais do que acompanhar tendências, a ideia é escolher um presente que converse com o estilo de quem vai recebê-lo.
Pais que gostam de cuidar da aparência, praticam atividades físicas ou valorizam peças versáteis encontram alternativas em diferentes faixas de preço, desde lembranças mais acessíveis até opções premium.
O que dar de presente para um pai que gosta de se cuidar?
Perfumes continuam entre os presentes mais procurados
As fragrâncias seguem como uma das escolhas mais tradicionais para a data.
A Sephora preparou uma seleção que reúne clássicos da perfumaria masculina como:
- Dior Sauvage,
- Yves Saint Laurent Y,
- Montblanc Explorer,
- Prada Luna Rossa Carbon
- e Rabanne Invictus,
- além de produtos de skincare da linha Dior Sauvage voltados para cuidados com a pele masculina.
Na mesma linha, a Época Cosméticos, da Galeria Magalu, reúne opções nacionais e internacionais, incluindo coffrets de Dior Homme, Jean Paul Gaultier Le Male, Calvin Klein Eternity For Men, Bleu de Chanel, Prada Luna Rossa Ocean, Granado Vintage Imperial e Galloway, atendendo desde quem busca perfumes tradicionais até fragrâncias mais exclusivas.
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Já a Hinode aposta em kits presenteáveis que combinam perfume e cuidados pessoais. Entre eles estão Inebriante For Him, H-Men Impact e Empire Club, desenvolvidos para oferecer uma experiência completa de perfumação e autocuidado.
Kits de cuidados pessoais ganham espaço
Além dos perfumes, produtos para cabelo e pele aparecem como alternativas para pais que valorizam uma rotina de cuidados.
A Eico apresenta dois kits voltados para tratamento capilar:
- o Pro Hydration System, indicado para cabelos ressecados,
- e o Premium Toque Final Reparação, focado em hidratação, proteção e controle do frizz.
Já a Vult reúne combos para fortalecimento dos fios e redução do frizz, enquanto Cetaphil e Dermotivin apostam em produtos voltados aos cuidados com a pele, incluindo séruns, hidratantes e sabonetes faciais desenvolvidos para diferentes necessidades.
Quais presentes são indicados para pais que gostam de praticar esportes?
Moda esportiva e tênis unem conforto e funcionalidade
Para pais que mantêm uma rotina de exercícios ou valorizam conforto durante o dia, roupas e calçados esportivos também entram entre as sugestões.
A ASICS destaca modelos como GEL-NIMBUS™ 28, METASPEED™ e DYNABLAST™, além de peças como regatas, shorts de compressão, calças e casacos esportivos.
- O ator Nicolas Prattes, embaixador da marca, resumiu sua indicação para a data: "Quando perguntado sobre qual presente escolheria para o pai, Nicolas respondeu sem pensar duas vezes: GEL-NIMBUS™ 28."
Já a pernambucana Hausport, do Grupo Rota do Mar, apresenta uma coleção desenvolvida para unir conforto, tecnologia e versatilidade.
- As peças contam com tecidos de secagem rápida, proteção UV, tecnologia Easy Care e acabamento repelente à água, características pensadas para acompanhar diferentes momentos da rotina.
O que comprar para um pai que gosta de se vestir bem?
Quem prefere presentear com itens que podem ser usados no dia a dia também encontra alternativas na moda masculina.
A tendência para este Dia dos Pais reúne peças versáteis, com tecidos tecnológicos e cores neutras, que transitam entre momentos de lazer, trabalho e atividades ao ar livre.
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Roupas que unem conforto e tecnologia
A Hausport, marca esportiva do Grupo Rota do Mar, lançou uma coleção especial para a data apostando em funcionalidade sem abrir mão do visual contemporâneo.
- Entre os diferenciais estão tecidos com toque gelado, secagem rápida, proteção UV 50+ e tecnologia Easy Care, que dispensa o uso do ferro de passar.
Segundo o estilista Thiago Bezerra, responsável pelo desenvolvimento da coleção, "Outro diferencial está na escolha das matérias-primas. Nas peças da parte superior, a Haus utiliza tecidos de poliamida com elastano que oferecem toque gelado, secagem rápida e excelente conforto durante o uso."
A coleção inclui camisetas, calças, bermudas e outras peças desenvolvidas para acompanhar diferentes rotinas, principalmente para quem busca praticidade.
Vale a pena investir em acessórios no Dia dos Pais?
Joias masculinas aparecem como alternativa para quem busca um presente durável
Para quem pretende fugir dos presentes tradicionais, acessórios também ganham espaço. A Rommanel lançou a coleção "Ritmos", estrelada pelo cantor Thiaguinho, com peças inspiradas na estética urbana e contemporânea.
A linha reúne 32 modelos entre colares, pulseiras, anéis, brincos e pingentes produzidos em prata 925 e peças banhadas a ouro 18 quilates, com preços que variam de R$ 92 a R$ 2.938.
Entre os destaques está um colar exclusivo inspirado na turnê "Bem Black", criada em parceria com o artista.