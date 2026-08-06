O que dar de presente no Dia dos Pais? Veja opções para diferentes estilos e bolsos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ainda dá tempo de encontrar o presente para o Dia dos Pais. Confira seleção com opções de beleza e moda que unem praticidade e variedade de preços.

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Encontrar um presente para o Dia dos Pais nem sempre é uma tarefa simples. Enquanto alguns preferem investir em itens clássicos, outros buscam opções que façam parte da rotina e tenham utilidade no dia a dia.

Em 2026, marcas de beleza, moda e esporte ampliaram as coleções voltadas para a data, com sugestões que vão de produtos de autocuidado a roupas técnicas e acessórios.

Mais do que acompanhar tendências, a ideia é escolher um presente que converse com o estilo de quem vai recebê-lo.

Pais que gostam de cuidar da aparência, praticam atividades físicas ou valorizam peças versáteis encontram alternativas em diferentes faixas de preço, desde lembranças mais acessíveis até opções premium.

O que dar de presente para um pai que gosta de se cuidar?

Perfumes continuam entre os presentes mais procurados

As fragrâncias seguem como uma das escolhas mais tradicionais para a data.

A Sephora preparou uma seleção que reúne clássicos da perfumaria masculina como:

Dior Sauvage,

Yves Saint Laurent Y,

Montblanc Explorer,

Prada Luna Rossa Carbon

e Rabanne Invictus,

além de produtos de skincare da linha Dior Sauvage voltados para cuidados com a pele masculina.

Na mesma linha, a Época Cosméticos, da Galeria Magalu, reúne opções nacionais e internacionais, incluindo coffrets de Dior Homme, Jean Paul Gaultier Le Male, Calvin Klein Eternity For Men, Bleu de Chanel, Prada Luna Rossa Ocean, Granado Vintage Imperial e Galloway, atendendo desde quem busca perfumes tradicionais até fragrâncias mais exclusivas.

Já a Hinode aposta em kits presenteáveis que combinam perfume e cuidados pessoais. Entre eles estão Inebriante For Him, H-Men Impact e Empire Club, desenvolvidos para oferecer uma experiência completa de perfumação e autocuidado.

Kits de cuidados pessoais ganham espaço

Além dos perfumes, produtos para cabelo e pele aparecem como alternativas para pais que valorizam uma rotina de cuidados.

A Eico apresenta dois kits voltados para tratamento capilar:

o Pro Hydration System, indicado para cabelos ressecados,

e o Premium Toque Final Reparação, focado em hidratação, proteção e controle do frizz.

Já a Vult reúne combos para fortalecimento dos fios e redução do frizz, enquanto Cetaphil e Dermotivin apostam em produtos voltados aos cuidados com a pele, incluindo séruns, hidratantes e sabonetes faciais desenvolvidos para diferentes necessidades.

Quais presentes são indicados para pais que gostam de praticar esportes?

Moda esportiva e tênis unem conforto e funcionalidade

Para pais que mantêm uma rotina de exercícios ou valorizam conforto durante o dia, roupas e calçados esportivos também entram entre as sugestões.

A ASICS destaca modelos como GEL-NIMBUS™ 28, METASPEED™ e DYNABLAST™, além de peças como regatas, shorts de compressão, calças e casacos esportivos.

O ator Nicolas Prattes , embaixador da marca, resumiu sua indicação para a data: "Quando perguntado sobre qual presente escolheria para o pai, Nicolas respondeu sem pensar duas vezes: GEL-NIMBUS™ 28."

Já a pernambucana Hausport, do Grupo Rota do Mar, apresenta uma coleção desenvolvida para unir conforto, tecnologia e versatilidade.

As peças contam com tecidos de secagem rápida, proteção UV, tecnologia Easy Care e acabamento repelente à água, características pensadas para acompanhar diferentes momentos da rotina .

O que comprar para um pai que gosta de se vestir bem?

Quem prefere presentear com itens que podem ser usados no dia a dia também encontra alternativas na moda masculina.

A tendência para este Dia dos Pais reúne peças versáteis, com tecidos tecnológicos e cores neutras, que transitam entre momentos de lazer, trabalho e atividades ao ar livre.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos do Boticário com fixação digna de importados

Roupas que unem conforto e tecnologia

A Hausport, marca esportiva do Grupo Rota do Mar, lançou uma coleção especial para a data apostando em funcionalidade sem abrir mão do visual contemporâneo.

Entre os diferenciais estão tecidos com toque gelado, secagem rápida, proteção UV 50+ e tecnologia Easy Care, que dispensa o uso do ferro de passar.

Segundo o estilista Thiago Bezerra, responsável pelo desenvolvimento da coleção, "Outro diferencial está na escolha das matérias-primas. Nas peças da parte superior, a Haus utiliza tecidos de poliamida com elastano que oferecem toque gelado, secagem rápida e excelente conforto durante o uso."

A coleção inclui camisetas, calças, bermudas e outras peças desenvolvidas para acompanhar diferentes rotinas, principalmente para quem busca praticidade.

Vale a pena investir em acessórios no Dia dos Pais?

Joias masculinas aparecem como alternativa para quem busca um presente durável

Imagem da coleção de Thiaguinho com a Rommanel - Divulgação/Rommanel

Para quem pretende fugir dos presentes tradicionais, acessórios também ganham espaço. A Rommanel lançou a coleção "Ritmos", estrelada pelo cantor Thiaguinho, com peças inspiradas na estética urbana e contemporânea.

A linha reúne 32 modelos entre colares, pulseiras, anéis, brincos e pingentes produzidos em prata 925 e peças banhadas a ouro 18 quilates, com preços que variam de R$ 92 a R$ 2.938.

Entre os destaques está um colar exclusivo inspirado na turnê "Bem Black", criada em parceria com o artista.

