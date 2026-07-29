Testamos: Conheça a Caixa de Som Philco Extreme PBS220BT
Confira os resultados de uso prático, recursos de conectividade e constatações gerais do produto da Philco
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Se você, assim como a gente, ama reunir os amigos e animar a galera com um bom som, temos uma recomendação que vai fazer sucesso! Testamos a Caixa de Som Philco Extreme PBS220BT, que promete personalização de graves, proteção IPX5, Bluetooth V5.3 e muito mais.
Vamos conhecer de pertinho todas as funcionalidades?
Funções, proteções e mais
O primeiro ponto que vale destacar é a proteção IPX5, eficaz contra jatos d'água, suor e chuva. No entanto, vale lembrar que essa resistência não permite que a caixa fique submersa.
Logo no primeiro uso, o produto chegou com carga e conectou rapidamente ao Bluetooth do celular. Além do Bluetooth V5.3, ela possui função de rádio e entradas para cartão SD, microfone e cabo P2 (auxiliar), que permite conectar diversos outros aparelhos eletrônicos.
Para os amantes de áudio, a função EX Bass traz uma equalização que permite personalizar o som, alternando os graves entre mais abafados ou mais intensos.
A bateria impressiona, durando mais de 14 horas, e a caixa emite um aviso sonoro antes de descarregar. O carregamento é feito via cabo USB-C (o produto acompanha apenas o cabo, sem a fonte de tomada).
Resumo:
Proteção IPX5: Resistência a jatos d'água, suor e chuva. No entanto, vale lembrar que essa proteção não permite que a caixa seja submersa.
Conectividade: Conecta rápido ao Bluetooth do celular e não falha. Ele conta com função rádio, Bluetooth V5.3 e entradas para cartão SD, microfone e P2 (auxiliar), que permite conectar outros aparelhos eletrônicos.
EX Bass: Essa função de equalização permite personalizar o som, alternando os graves entre mais abafados ou mais intensos.
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Bateria e Carregamento: A bateria dura mais de 14 horas e a caixa emite um aviso sonoro antes de descarregar totalmente. O carregamento é feito via cabo USB-C (o produto acompanha apenas o cabo, sem a fonte de tomada) e possui uma recomendação de realizar a primeira carga por pelo menos 8 horas.
Uso do Microfone: Ao testar com microfone, é possível notar um leve efeito de eco na voz.