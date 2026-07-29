Testamos: Conheça a Caixa de Som Philco Extreme PBS220BT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

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Se você, assim como a gente, ama reunir os amigos e animar a galera com um bom som, temos uma recomendação que vai fazer sucesso! Testamos a Caixa de Som Philco Extreme PBS220BT, que promete personalização de graves, proteção IPX5, Bluetooth V5.3 e muito mais.

Vamos conhecer de pertinho todas as funcionalidades?

Funções, proteções e mais

O primeiro ponto que vale destacar é a proteção IPX5, eficaz contra jatos d'água, suor e chuva. No entanto, vale lembrar que essa resistência não permite que a caixa fique submersa.

Logo no primeiro uso, o produto chegou com carga e conectou rapidamente ao Bluetooth do celular. Além do Bluetooth V5.3, ela possui função de rádio e entradas para cartão SD, microfone e cabo P2 (auxiliar), que permite conectar diversos outros aparelhos eletrônicos.

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Para os amantes de áudio, a função EX Bass traz uma equalização que permite personalizar o som, alternando os graves entre mais abafados ou mais intensos.

A bateria impressiona, durando mais de 14 horas, e a caixa emite um aviso sonoro antes de descarregar. O carregamento é feito via cabo USB-C (o produto acompanha apenas o cabo, sem a fonte de tomada).

Resumo:

Proteção IPX5: Resistência a jatos d'água, suor e chuva. No entanto, vale lembrar que essa proteção não permite que a caixa seja submersa.

Conectividade: Conecta rápido ao Bluetooth do celular e não falha. Ele conta com função rádio, Bluetooth V5.3 e entradas para cartão SD, microfone e P2 (auxiliar), que permite conectar outros aparelhos eletrônicos.

EX Bass: Essa função de equalização permite personalizar o som, alternando os graves entre mais abafados ou mais intensos.

Bateria e Carregamento: A bateria dura mais de 14 horas e a caixa emite um aviso sonoro antes de descarregar totalmente. O carregamento é feito via cabo USB-C (o produto acompanha apenas o cabo, sem a fonte de tomada) e possui uma recomendação de realizar a primeira carga por pelo menos 8 horas.

Uso do Microfone: Ao testar com microfone, é possível notar um leve efeito de eco na voz.