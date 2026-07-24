Como escolher produtos seguros para o bebê? Veja o que observar antes da compra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Da hora do banho à hidratação, alguns critérios podem fazer diferença na rotina de cuidados infantis. Entenda o que observar antes de levar para casa!

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A rotina de cuidados com um bebê vai muito além da troca de fraldas. Shampoo, sabonete líquido e hidratante fazem parte do dia a dia das famílias e exigem atenção na hora da compra, principalmente porque a pele dos recém-nascidos e das crianças pequenas é mais delicada e suscetível a irritações.

Ao mesmo tempo, o mercado de produtos infantis continua em expansão. Segundo dados da IMARC Group, o setor brasileiro foi avaliado em US$ 6,51 bilhões em 2025, refletindo uma mudança no comportamento dos consumidores.

Hoje, muitos pais e mães buscam mais informações sobre fórmulas, ingredientes e testes de segurança antes de escolher um item para o bebê.

O que observar nos rótulos?

Ler a embalagem com atenção é um dos primeiros passos para fazer uma escolha mais consciente.

Informações como "testado dermatologicamente", "hipoalergênico" e "indicado para pele sensível" costumam ser consideradas diferenciais importantes, especialmente para bebês nos primeiros meses de vida.

Outro ponto que costuma influenciar a decisão é a composição do produto. Muitas famílias procuram opções sem ingredientes potencialmente irritantes, como álcool etílico, parabenos, corantes e fenoxietanol, além de fórmulas desenvolvidas especificamente para a pele infantil.

Também vale lembrar que, em caso de dúvidas ou quando o bebê apresenta alergias ou condições de pele, a orientação do pediatra ou do dermatologista continua sendo a alternativa mais segura.

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Como montar uma rotina de cuidados?

Os cuidados básicos normalmente incluem limpeza suave durante o banho e hidratação quando necessário, principalmente em áreas ressecadas. O objetivo é preservar a barreira natural da pele sem recorrer a produtos excessivamente agressivos.

Nesse contexto, a Pampers — em parceria com o Grupo Boticário — lançou uma linha de cuidados voltada para bebês, composta por shampoo, sabonete líquido e loção hidratante.

Segundo a marca, os produtos possuem até 98% de ingredientes de origem natural (conforme metodologia ISO 16128, com percentual indicado em cada embalagem), são hipoalergênicos e podem ser utilizados desde os primeiros dias de vida.

Conheça os produtos da linha Pampers

A linha reúne três itens destinados aos cuidados diários: