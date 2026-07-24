Como escolher produtos seguros para o bebê? Veja o que observar antes da compra
Da hora do banho à hidratação, alguns critérios podem fazer diferença na rotina de cuidados infantis. Entenda o que observar antes de levar para casa!
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A rotina de cuidados com um bebê vai muito além da troca de fraldas. Shampoo, sabonete líquido e hidratante fazem parte do dia a dia das famílias e exigem atenção na hora da compra, principalmente porque a pele dos recém-nascidos e das crianças pequenas é mais delicada e suscetível a irritações.
Ao mesmo tempo, o mercado de produtos infantis continua em expansão. Segundo dados da IMARC Group, o setor brasileiro foi avaliado em US$ 6,51 bilhões em 2025, refletindo uma mudança no comportamento dos consumidores.
Hoje, muitos pais e mães buscam mais informações sobre fórmulas, ingredientes e testes de segurança antes de escolher um item para o bebê.
O que observar nos rótulos?
Ler a embalagem com atenção é um dos primeiros passos para fazer uma escolha mais consciente.
Informações como "testado dermatologicamente", "hipoalergênico" e "indicado para pele sensível" costumam ser consideradas diferenciais importantes, especialmente para bebês nos primeiros meses de vida.
Outro ponto que costuma influenciar a decisão é a composição do produto. Muitas famílias procuram opções sem ingredientes potencialmente irritantes, como álcool etílico, parabenos, corantes e fenoxietanol, além de fórmulas desenvolvidas especificamente para a pele infantil.
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Também vale lembrar que, em caso de dúvidas ou quando o bebê apresenta alergias ou condições de pele, a orientação do pediatra ou do dermatologista continua sendo a alternativa mais segura.
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Como montar uma rotina de cuidados?
Os cuidados básicos normalmente incluem limpeza suave durante o banho e hidratação quando necessário, principalmente em áreas ressecadas. O objetivo é preservar a barreira natural da pele sem recorrer a produtos excessivamente agressivos.
Nesse contexto, a Pampers — em parceria com o Grupo Boticário — lançou uma linha de cuidados voltada para bebês, composta por shampoo, sabonete líquido e loção hidratante.
Segundo a marca, os produtos possuem até 98% de ingredientes de origem natural (conforme metodologia ISO 16128, com percentual indicado em cada embalagem), são hipoalergênicos e podem ser utilizados desde os primeiros dias de vida.
Conheça os produtos da linha Pampers
A linha reúne três itens destinados aos cuidados diários:
- Shampoo Neutro de Glicerina (400 ml): formulado com 97% de ingredientes de origem natural, segundo a marca, não contém álcool etílico, parabenos, corantes nem fenoxietanol e foi desenvolvido para uma limpeza suave dos cabelos e do couro cabeludo sensível.
- Sabonete Líquido de Glicerina (400 ml): conta com 98% de ingredientes de origem natural e a mesma proposta de limpeza delicada para pele e cabelos, sem álcool etílico, corantes, parabenos e fenoxietanol.
- Loção Hidratante com Óleo de Girassol (400 ml): indicada para hidratar a pele desde a primeira aplicação, também possui fórmula livre de álcool etílico, parabenos, corantes e fenoxietanol, segundo a fabricante.