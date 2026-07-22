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Britânia BCF32C: Testamos a cafeteira que promete fazer até 32 copos e ser fácil de lavar

Para quem não abre mão daquele café passado na hora, mas precisa de agilidade no dia a dia, a cafeteira elétrica Britânia BCF32C é uma ótima solução

Por Bianca Tavares Publicado em 22/07/2026 às 7:50
Imagem da Cafeteira Britânia BCF32C
Imagem da Cafeteira Britânia BCF32C - Social1

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Testamos o modelo da cafeteira Britânia BCF32C, que apresenta uma proposta de praticidade e facilidade para o dia a dia e nesta matéria apresentamos os principais pontos para definir se o eletrodoméstico cumpre a promessa.

Continue lendo para descobrir!

A cafeteira e seus diferenciais

O grande diferencial da BCF32C está na usabilidade pensada para o uso diário sem complicações. Ela elimina a necessidade de filtros de papel descartáveis, pois já vem equipada com filtro próprio permanente, apesar de também acomodar o uso.

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Para completar a experiência, o aparelho acompanha uma colher medidora, ideal para acertar a proporção do pó de forma rápida e precisa.

Na hora da limpeza, o modelo se destaca pelo formato funcional. Cestinhos removíveis: os dois cestinhos internos são fáceis de desencaixar e lavar diretamente na torneira, evitando o acúmulo de resíduos de pó.

Social1
Cafeteira Britânia BCF32C - Social1

Na parte do reservatório, basta desencaixá-lo com um simples movimento para encher ou lavar facilmente. Se o tempo é um fator determinante nas suas manhãs ou na rotina do escritório, a velocidade da BCF32C surpreende. O sistema de aquecimento e extração consegue preparar a capacidade de 20 copinhos de café em cerca de 7 minutos.

Em resumo, o produto entrega um conjunto que sim, ajuda na rotina do cotidiano: é rápida, extremamente fácil de limpar e muito intuitiva. 

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