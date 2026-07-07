Como harmonizar vinho e chocolate? Veja as melhores combinações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A combinação de vinho e chocolate pode ficar melhor quando há equilíbrio entre doçura e intensidade. Saiba quais rótulos valorizam cada chocolate!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Celebrado em 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate é uma oportunidade para experimentar uma combinação que conquista cada vez mais apreciadores da gastronomia: a harmonização entre vinho e chocolate.

Apesar de parecer simples, a escolha do rótulo faz diferença no resultado final, já que fatores como doçura, acidez, taninos e concentração de cacau influenciam diretamente na percepção dos sabores.

A regra mais importante é buscar equilíbrio. Chocolates mais suaves costumam combinar melhor com vinhos leves e aromáticos, enquanto versões com maior percentual de cacau pedem bebidas de estrutura mais intensa.

Quando há sintonia entre esses elementos, nenhum dos dois sabores se sobrepõe e a degustação se torna mais agradável.

Para quem deseja explorar essa experiência, a linha Mía, do Grupo Henkell Freixenet, reúne rótulos indicados para diferentes perfis de chocolate e mostra como pequenas escolhas podem transformar a degustação.

Como escolher o vinho ideal para cada tipo de chocolate?

O ponto de partida é observar a intensidade do chocolate. Quanto mais delicado ele for, mais leve tende a ser o vinho escolhido.

Já chocolates com maior concentração de cacau costumam harmonizar melhor com rótulos de maior estrutura. A ideia é buscar equilíbrio para que nem a bebida nem o doce se sobreponham durante a degustação.

Chocolate ao leite

Com sabor adocicado e textura cremosa, o chocolate ao leite costuma combinar com vinhos rosés leves e refrescantes. A acidez da bebida ajuda a equilibrar a doçura e deixa a experiência mais agradável.

LEIA TAMBÉM: Dia do Chocolate: perfumes, maquiagem e esmaltes inspirados no doce fazem sucesso na beleza

Chocolate branco

Por ter alta concentração de manteiga de cacau, o chocolate branco pede vinhos aromáticos e com boa acidez. Dessa forma, o frescor da bebida contrasta com a cremosidade do doce sem esconder seus sabores.

Chocolate meio amargo

Os chocolates com maior percentual de cacau apresentam notas mais intensas e menos açúcar. Por isso, costumam harmonizar melhor com vinhos tintos de corpo médio e taninos macios, capazes de acompanhar a intensidade do chocolate sem dominá-lo.

Quais vinhos podem ser boas opções para cada harmonização?

Para quem deseja colocar essas combinações em prática, a linha Mía reúne rótulos indicados para diferentes perfis de chocolate.

Imagem da linha Mía, do Grupo Henkell Freixenet - Divulgação/Freixenet Brasil

Mía White: sugerido para chocolates brancos, graças às notas florais, frutadas e à acidez equilibrada.

sugerido para chocolates brancos, graças às notas florais, frutadas e à acidez equilibrada. Mía Rosé: indicado para chocolates ao leite, combinando frescor e aromas de frutas vermelhas.

indicado para chocolates ao leite, combinando frescor e aromas de frutas vermelhas. Mía Red: recomendado para chocolates meio amargos, por reunir notas de frutas maduras, especiarias e taninos macios.

Com escolhas equilibradas, a combinação entre vinho e chocolate se transforma em uma experiência sensorial que valoriza as características de ambos, uma proposta que ganha ainda mais destaque em datas como o Dia Mundial do Chocolate.

