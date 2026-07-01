Frio não causa gripe: veja os hábitos que realmente podem enfraquecer a imunidade no inverno

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Especialista explica por que sono de má qualidade, estresse, sedentarismo e alimentação inadequada têm mais impacto nas defesas do organismo

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Com a chegada do inverno, é comum ouvir que o frio provoca gripe. No entanto, essa associação não é verdadeira. Embora as baixas temperaturas favoreçam a circulação de vírus respiratórios, elas não são a causa direta das infecções. Na prática, alguns hábitos mais frequentes nesta época do ano podem comprometer o sistema imunológico e aumentar o risco de adoecer.

O alerta ganha ainda mais relevância diante dos dados mais recentes do boletim InfoGripe, da Fiocruz, que apontam aumento das internações por Influenza A e B em diversas regiões do país. O cenário reforça a importância da prevenção, principalmente entre idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e outros grupos mais vulneráveis.

Segundo a Dra. Anna Paula Weinhardt, médica vascular que utiliza a Medicina do Estilo de Vida em sua abordagem, o problema está muito mais relacionado ao comportamento do que ao frio. “As pessoas costumam culpar o frio, mas ele não causa gripe. O que acontece é que, durante o inverno, passamos mais tempo em ambientes fechados e pouco ventilados, facilitando a transmissão dos vírus. Além disso, alguns hábitos comuns nessa época podem comprometer a capacidade de defesa do organismo”, explica.

A seguir, a especialista destaca cinco fatores que merecem atenção durante os meses mais frios.

1. Alimentação pobre em nutrientes

Uma dieta desequilibrada pode prejudicar diretamente o funcionamento do sistema imunológico.

“A base do sistema imune começa no intestino. Priorizar frutas, vegetais, legumes, proteínas de alta qualidade e gorduras boas fornece os micronutrientes necessários para as células de defesa. Em contrapartida, é fundamental reduzir o consumo de ultraprocessados, açúcar e álcool, que inflamam o organismo.”

2. Dormir pouco pode reduzir as defesas do organismo

A qualidade do sono também influencia a resposta imunológica.

“Dormir bem não é luxo, é regulação metabólica. O sono insuficiente ou de má qualidade reduz drasticamente a eficiência dos glóbulos brancos e sabota a produção de anticorpos, deixando a porta aberta para infecções virais e bacterianas.”

3. Estresse constante prejudica a imunidade

Manter níveis elevados de estresse por longos períodos pode enfraquecer o organismo.

“O estresse prolongado mantém os níveis de cortisol permanentemente elevados. Esse hormônio, em excesso, inibe a ação dos linfócitos e prejudica a comunicação entre as células imunológicas. Praticar hobbies, meditação ou atividades relaxantes é essencial para manter essa barreira ativa.”

4. Sedentarismo afeta o funcionamento do organismo

A prática regular de atividade física também faz diferença na capacidade de defesa do corpo.

“Fazer exercícios é um modulador imunológico natural. A prática frequente melhora a circulação das células de defesa pelo corpo, ajuda no controle do peso, otimiza a sensibilidade à insulina e ainda atua diretamente na redução da ansiedade.”

5. Hidratação continua sendo indispensável

Mesmo com temperaturas mais baixas, beber água continua sendo um hábito importante.

“Beber água evita o ressecamento das mucosas do nariz e da garganta. Essas vias úmidas funcionam como uma barreira física que retém e elimina vírus e bactérias com mais eficiência, dificultando a entrada de infecções respiratórias no organismo. O ar seco do frio também rouba a umidade do corpo ao respirar, portanto é importante manter-se sempre hidratado.”

Vacina continua sendo a principal forma de prevenção

Embora a adoção de hábitos saudáveis fortaleça o organismo, a especialista destaca que eles não substituem a imunização contra a gripe.

“A vacina continua sendo a medida mais eficaz para prevenir casos graves, hospitalizações e complicações relacionadas à influenza. Pessoas idosas, gestantes, pacientes com doenças crônicas e outros grupos de risco devem manter o calendário vacinal atualizado”, reforça.

Além da vacinação, outras medidas seguem sendo importantes para reduzir a transmissão dos vírus respiratórios, como manter os ambientes ventilados, higienizar as mãos com frequência e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas de infecções respiratórias.

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