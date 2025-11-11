"Vozes do Orgulho", na Frei Caneca FM, resgata histórias de Josenita Duda e Túlio Carella

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O quadro "Contos LGBT+'", do programa Vozes do Orgulho, da rádio Frei Caneca FM, resgata memórias de Josenita Duda e Túlio Carella

Clique aqui e escute a matéria

O programa “Vozes do Orgulho”, transmitido pela Frei Caneca FM (101.5), segue firme em sua missão de dar visibilidade às histórias da comunidade LGBTQIAPN+.

No quadro “Contos LGBT+”, criado por Marcone Felix, o rádio se transforma em espaço de arte, memória e resistência, trazendo à tona narrativas e personagens que o tempo tentou silenciar.

A cada quinta-feira, às 18h, o público é convidado a ouvir histórias dramatizadas e originais, que resgatam trajetórias marcantes da diversidade. Nos episódios mais recentes, ganham destaque Josenita Duda, uma das pioneiras do movimento lésbico em Pernambuco, e Túlio Carella, dramaturgo argentino que eternizou sua vivência no Recife em “Orgia: os diários de Túlio Carella”.

As produções revelam corpos dissidentes, afetos e lutas que marcaram o passado e continuam a inspirar o presente. Para o criador do quadro, Marcone Felix, o projeto ultrapassa o entretenimento e se torna uma ação política e cultural.

Mais do que uma atração radiofônica, “Vozes do Orgulho” consolida-se como um espaço de valorização da cultura LGBTQIAPN+ e da memória pernambucana. O programa também está disponível no YouTube da TV7Brasil, ampliando o alcance dessas vozes que ecoam, emocionam e resistem.