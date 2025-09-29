Comunidade Quilombola Santana, em Cabrobó, assiste espetáculo do Coletivo Trippé

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Coletivo Trippé realiza uma circulação por quatro comunidades quilombolas com incentivo do Governo de Pernambuco através da Lei Paulo Gustavo

A comunidade quilombola Santana, em Cabrobó (PE), recebeu neste domingo (28) a segunda parada do projeto de circulação do espetáculo “Eu Cá Com Meus Botões”. A apresentação do Coletivo Trippé aconteceu na Escola Municipal Quilombola Manoel Pereira da Silva, reunindo crianças e adultos em uma manhã de arte, cultura e encantamento.

"Foi um momento de diversão para elas e a gente ficou muito feliz. Deveria ter mais circulação de espetáculos porque é uma forma bem atrativa para as crianças quilombolas e para a comunidade", diz a gestora da escola, Islaiane Ferreira.

Entre setembro e outubro, o Coletivo Trippé realiza uma circulação por quatro comunidades quilombolas com incentivo do Governo de Pernambuco através da Lei Paulo Gustavo. A obra de dança para crianças, que tem inspiração nas poesias e brincadeiras de rua, é apresentada gratuitamente e realizados bate-papos com as comunidades.

“Dançar nesses territórios é muito especial. Tem todo o histórico ancestral por conta da resistência desses povos e também encontros de aprendizados com as lideranças. Em Santana, toda a equipe visitou o museu, onde aprendemos sobre a comunidade, e provamos alimentos orgânicos produzidos por eles”, conta o bailarino Adriano Alves.

A programação do projeto, que antes passou por Salgueiro, segue com apresentações previstas em comunidades de Santa Maria da Boa Vista e Lagoa Grande.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura - Governo Federal.