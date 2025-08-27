Caffeine Army lança programa exclusivo para profissionais da saúde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa reúne médicos, nutricionistas e educadores físicos em comunidade que valoriza ciência, cuidado e impacto positivo. Confira!

Clique aqui e escute a matéria

O Grupo Caffeine Army, referência em inovação nutricional e responsável pelo SuperCoffee, anuncia o lançamento do Programa Caffeine Army Experts, voltado para médicos, nutricionistas e educadores físicos.

A iniciativa reconhece a importância desses profissionais no acompanhamento da saúde de seus pacientes e busca construir, junto a eles, uma comunidade de Experts reconhecidos baseada em ciência, cuidado e impacto positivo.



A partir do fator indispensável de acompanhamento profissional no assunto saúde, o Grupo entende a relevância, compromisso e embasamento dos especialistas para a projeção do bem-estar, baseando-se especialmente na ciência e práticas cotidianas da jornada de trabalho e, por isso, oferece uma série de benefícios exclusivos que incluem ferramentas e conteúdos complementares à atividade clínica e relacionamento com a marca.



Para se inscrever, basta acessar o link abaixo. Estão aptos apenas profissionais da saúde que se inserem nas categorias seguintes: médicos, nutricionistas e educadores físicos com registros ativos em seus respectivos conselhos.



Benefícios para os Experts:



- Desconto exclusivo em compras pessoais;

- Reconhecimento para seus pacientes: cupom de desconto;

- Possibilidade de retirada de amostras para seus pacientes;

- Apoio técnico: acesso a conteúdos científicos que fortalecem a prática clínica;

- Conexão: participação em eventos exclusivos de networking e atualização.



Leia Também Recife sedia 1º Congresso Pernambucano de Nutrição com foco em inovação e saúde

Ingredientes que podem contribuir para a diferença



Diversos profissionais da saúde já reconhecem a relevância de ingredientes que

integram os suplementos do Grupo.

O médico Thomáz Baêsso reforça como a cafeína melhora o foco, força, potência e capacidade de manter treinos mais longos, e a microencapsulação do ingrediente, diferencial na fórmula do SuperCoffee, faz com que essa liberação seja mais lenta, otimizando e prolongando efeitos enquanto reduz os efeitos colaterais indesejáveis.



Baêsso também compartilha os benefícios da vitamina C ao sistema imunológico. ”A suplementação diária de vitamina C, presente de forma prática no Morning Shot, traz diversos benefícios para a imunidade", afirma.

"Inclusive, estudos mostram que a ingestão regular também pode contribuir para a redução de marcadores inflamatórios e proteção cardiovascular”, finaliza.



Outro exemplo é a contribuição do magnésio, presente na composição do Koala, como reforço à saúde muscular, óssea, nervosa e cardiovascular, como menciona a médica Mariana Antunes.

“É muito difícil alcançarmos a ingestão ideal de magnésio apenas pela alimentação, suplementá-lo através do Koala, além de ser delicioso, ajuda a manter o equilíbrio do organismo, melhorar o bem-estar e um descanso mais reparador”, diz.

É importante destacar a importância da atuação de um especialista para a prescrição adequada de cada um deles.



Sobre a Caffeine Army



A Caffeine Army é referência em inovação nutricional no Brasil. Com produtos de suplementos alimentares, elaborados a partir de ingredientes estrategicamente combinados, a marca tem como missão ajudar pessoas a manter o bom funcionamento dos pilares mais importantes de suas rotinas, promovendo um estilo de vida holístico.



Serviço

