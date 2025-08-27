Caffeine Army lança programa exclusivo para profissionais da saúde
Iniciativa reúne médicos, nutricionistas e educadores físicos em comunidade que valoriza ciência, cuidado e impacto positivo. Confira!
Clique aqui e escute a matéria
O Grupo Caffeine Army, referência em inovação nutricional e responsável pelo SuperCoffee, anuncia o lançamento do Programa Caffeine Army Experts, voltado para médicos, nutricionistas e educadores físicos.
A iniciativa reconhece a importância desses profissionais no acompanhamento da saúde de seus pacientes e busca construir, junto a eles, uma comunidade de Experts reconhecidos baseada em ciência, cuidado e impacto positivo.
A partir do fator indispensável de acompanhamento profissional no assunto saúde, o Grupo entende a relevância, compromisso e embasamento dos especialistas para a projeção do bem-estar, baseando-se especialmente na ciência e práticas cotidianas da jornada de trabalho e, por isso, oferece uma série de benefícios exclusivos que incluem ferramentas e conteúdos complementares à atividade clínica e relacionamento com a marca.
Para se inscrever, basta acessar o link abaixo. Estão aptos apenas profissionais da saúde que se inserem nas categorias seguintes: médicos, nutricionistas e educadores físicos com registros ativos em seus respectivos conselhos.
Benefícios para os Experts:
- Desconto exclusivo em compras pessoais;
- Reconhecimento para seus pacientes: cupom de desconto;
- Possibilidade de retirada de amostras para seus pacientes;
- Apoio técnico: acesso a conteúdos científicos que fortalecem a prática clínica;
- Conexão: participação em eventos exclusivos de networking e atualização.
Ingredientes que podem contribuir para a diferença
Diversos profissionais da saúde já reconhecem a relevância de ingredientes que
integram os suplementos do Grupo.
O médico Thomáz Baêsso reforça como a cafeína melhora o foco, força, potência e capacidade de manter treinos mais longos, e a microencapsulação do ingrediente, diferencial na fórmula do SuperCoffee, faz com que essa liberação seja mais lenta, otimizando e prolongando efeitos enquanto reduz os efeitos colaterais indesejáveis.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Baêsso também compartilha os benefícios da vitamina C ao sistema imunológico. ”A suplementação diária de vitamina C, presente de forma prática no Morning Shot, traz diversos benefícios para a imunidade", afirma.
"Inclusive, estudos mostram que a ingestão regular também pode contribuir para a redução de marcadores inflamatórios e proteção cardiovascular”, finaliza.
Outro exemplo é a contribuição do magnésio, presente na composição do Koala, como reforço à saúde muscular, óssea, nervosa e cardiovascular, como menciona a médica Mariana Antunes.
“É muito difícil alcançarmos a ingestão ideal de magnésio apenas pela alimentação, suplementá-lo através do Koala, além de ser delicioso, ajuda a manter o equilíbrio do organismo, melhorar o bem-estar e um descanso mais reparador”, diz.
É importante destacar a importância da atuação de um especialista para a prescrição adequada de cada um deles.
Sobre a Caffeine Army
A Caffeine Army é referência em inovação nutricional no Brasil. Com produtos de suplementos alimentares, elaborados a partir de ingredientes estrategicamente combinados, a marca tem como missão ajudar pessoas a manter o bom funcionamento dos pilares mais importantes de suas rotinas, promovendo um estilo de vida holístico.
Serviço
- Inscrição gratuita: A partir do dia 18/08
- Mais informações e inscrição: https://www.caffeinearmy.com.br/pages/experts-lp