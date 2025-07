Artistas Pernambucanos fazem caravana em festival na França

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Do 1 ao 3 de agosto, o Festival Itinerante Baluê estará em Luc-en-Diois, vilareijo rural do sudeste francês, apresentando uma programação que vai do tradicional ao contemporâneo, através da dança, música, capoeira, gastronomia, artes plásticas, workshops.

São mais de 40 artistas pernambucanos, multidisciplinares, entre eles a banda Mundo Livre s/a, Natascha Falcao, Grupo Experimental de Danca, Forro na Caixa, Dj Infa Vermelho, Professor Manuca – Chapeu de Couro, alem da Caravana Pernambucana, que e composta por Anderson Miguel, Nailson Vieira, Guilherme – Poetas da Mata Norte – Lu, Arnaldo e Juninho do Coco do Amaro Branco, em Olinda.

Sobre a Caravane

A Caravane Itinérante Multidisciplinaire d’Éducation Populaire é o intercâmbio cultural entre o Brasil e a França e o Festival Balue festeja seu 5° ano se tornando uma verdadeira embaixada Pernambucana na Europa.

Ao todo, são cinco projetos financiados pelo Governo Brasileiro, três pela FUNARTE e dois pelo FUNCULTURA.

Em Dezembro, deste ano ainda, Olinda recebe o Baluê pela segunda vez, ampliando a perspectiva de intercâmbios culturais com a França, Portugal, Espanha e Inglaterra, desenvolvendo uma plataforma de circulação multidisciplinar para artistas brasileiros na Europa.

Raoni Assis assina a identidade visual do projeto, o DJ 440, da festa Terça do Vinil, e o bailarino Orun Santana, também fizeram parte das duas outras edições francesas no mês de julho, na Ardèche e em Sète.

A realização do festival Balue conta com apoio das prefeituras de: