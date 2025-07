Dia do Amigo é feriado? Veja o que diz o calendário oficial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você já se pegou pensando se o Dia do Amigo, comemorado em 20 de julho (e no Dia Internacional da Amizade, em 30/07), é um feriado de verdade?

Apesar de ser uma data cheia de significado e celebrações nas redes sociais, o calendário oficial dá a resposta: não, o Dia do Amigo não é feriado nacional — nem mesmo local.

O que o calendário oficial diz



Não faz parte do rol de feriados nacionais, estaduais ou municipais em nenhuma localidade do Brasil.

Foi criada por iniciativa popular — e ganhou força sobretudo graças à internet e ao compartilhamento de mensagens afetivas.

Portanto, em 20 de julho (nem tampouco em 30 de julho), não há liberação de atividades públicas ou direito a folga nas empresas.

Mas... por que tanta comemoração?



Origem marcante



Dia do Amigo nasceu em 1969, com o argentino Enrique Febbraro — que associou a chegada do homem à Lua à celebração da amizade. A data se espalhou por vários países e foi adotada informalmente no Brasil.

Conexões emocionais



Apesar de não ser feriado, é comum ver picos de mensagens, vídeos e memes entre amigos, além de encontros e homenagens por toda parte!

Celebrar é importante



Mesmo sem ser feriado, é uma oportunidade para reforçar os laços, devolver carinho e resgatar amizades que o tempo foi deixando para trás.

E tem folga?



Nas empresas: geralmente, não. A menos que exista um acordo específico entre empregados e empregadores.

geralmente, não. A menos que exista um acordo específico entre empregados e empregadores. Nas escolas: também não, salvo calendário especial de instituições particulares.

também não, salvo calendário especial de instituições particulares. Nas prefeituras: algumas cidades criam “ponto facultativo” em determinadas datas, mas até agora nenhuma incluiu o Dia do Amigo.

O Dia do Amigo não garante folga nem feriadão, mas traz algo muito mais valioso: a chance de celebrar quem faz a nossa vida mais leve. Não precisa de calendário para isso — basta mandar aquela mensagem, marcar um café ou dar um abraço de verdade.