Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (5)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na sétima Roça

Sétima Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (5); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 7º participante

por Jefferson Albuquerque
Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (5)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na sétima Roça
Rikardo Negro é eliminado de A Fazenda 18, com 11,32% dos votos - Antônio Charlestian/Record

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A 7ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (5), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 05/11? QUEM SAIU DE A FAZENDA?

A 7ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Rikardo Nigro foi escolhido pelo público como o sétimo eliminado da berlindae perdeu o reality com apenas 11,32% dos votos. 

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

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*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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