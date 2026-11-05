Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (05/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (29/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Eduarda X Renata X Rikardo se enfrentam
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Nesta quinta (05/11), a sétima Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Renata e Rikardo disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Eduarda parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Renata e Rikardo, confira a seguir.
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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 05/11?
Às 00:20 da madrugada desta quinta (05/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a sétima Roça está entre Renata e Rikardo.
A enquete UOL já conta com mais de 2 mil votos, e Rikardo está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Rikardo é o predileto do público para ser o 7º eliminado do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 18
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Eduarda Braum - 58,84%
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Renata Del Bianco - 21,68%;
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Rikardo Negro - 19,49%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
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Eduarda Braum – 59,12%;
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Renata Del Bianco – 21,34%;
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Rikardo Negro – 19,54%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sétima Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.