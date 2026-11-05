Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (05/11) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (29/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Eduarda X Renata X Rikardo se enfrentam

por Jefferson Albuquerque
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (05/11) de A Fazenda; saiba como está a votação
Eduarda Braum, Renata Del Bianco e Rikardo Negro estão na sétima Roça de A Fazenda 18 - Antonio Chahestian/RECORD

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Nesta quinta (05/11), a sétima Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Renata e Rikardo disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Eduarda parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Renata e Rikardoconfira a seguir.

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 05/11?

Às 00:20 da madrugada desta quinta (05/11), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a sétima Roça está entre Renata e Rikardo.

A enquete UOL já conta com mais de 2 mil votos, e Rikardo está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Rikardo é o predileto do público para ser o 7º eliminado do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

Leia Também

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Eduarda Braum - 58,84%

  • Renata Del Bianco - 21,68%;

  • Rikardo Negro - 19,49%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Eduarda Braum – 59,12%;

  • Renata Del Bianco – 21,34%;

  • Rikardo Negro – 19,54%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sétima Roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque

Leia também