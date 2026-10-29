Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (29)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na sexta Roça

Sexta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (29); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a 6º participante

por Jefferson Albuquerque
Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (29)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na sexta Roça
Darlin Ferrattry, Giovanna Gold e Maíra Charken estão na sexta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

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A 6ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (29/10), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 29/10? QUEM SAIU DE A FAZENDA?

A 6ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Giovanna Gold foi escolhida pelo público como a sexta eliminada da berlindae perdeu o reality com apenas 27,12% dos votos. 

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 foi exibida, Maíra levou 45,16%  e Darlín 27,72%.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

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Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sexta Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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