Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (29)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na sexta Roça
Sexta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (29); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a 6º participante
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A 6ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (29/10), e foi confirmado a favorita do público para quem saiu de A Fazenda.
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QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 29/10? QUEM SAIU DE A FAZENDA?
A 6ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Giovanna Gold foi escolhida pelo público como a sexta eliminada da berlinda, e perdeu o reality com apenas 27,12% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 foi exibida, Maíra levou 45,16% e Darlín 27,72%.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sexta Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.