Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (29/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (29/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Darlin X Maíra X Giovanna se enfrentam
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Nesta quinta (29/10), a sexta Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Darlin e Giovanna disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Maíra parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Darlin e Giovanna, confira a seguir.
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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 29/10?
Às 01:20 da madrugada desta quinta (29/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a quinta Roça está entre Darlin e Giovanna.
A enquete UOL já conta com mais de 5 mil votos, e Giovanna está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Giovanna é a predileta do público para ser a 6º eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 18
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Maíra Charken - 36,91%
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Darlin Ferrattry - 36,67%;
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Giovanna Gold - 26,42%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
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Maíra Charken – 37,24%;
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Darlin Ferrattry – 35,89%;
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Giovanna Gold – 26,87%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sexta Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.