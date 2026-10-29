Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem sai hoje (29/10); confira como está a votação

Veja quem deve sair da Fazenda nesta quinta (29/10), segundo as parciais do UOL e do NE10; Maíra , Giovanna e Darlin estão na disputa.

por Eduarda Barreto
Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem sai hoje (29/10); confira como está a votação
A Fazenda 18 eliminação

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Nesta quinta-feira (29/10), será definida a sexta Roça de A Fazenda 18, com a eliminação de mais um participante. Nas parciais das enquetes, Maíra e Giovanna aparecem em destaque na disputa pela preferência do público sobre quem deve deixar o reality.

O cenário indica mudanças na votação, com percentuais próximos e uma disputa que ainda pode sofrer alterações até o encerramento. Por isso, o resultado segue indefinido.

A votação de A Fazenda 18 continua movimentando os fãs do programa, e a enquete UOL acompanha a disputa entre Maíra e Giovanna. Confira as parciais e veja como está a preferência dos internautas.

ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 29/10?

Às 12:00 desta quinta (29/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda mudou e agora aponta que a quinta Roça está entre Maíra e Giovanna.

A enquete UOL já conta com mais de 12.160 votos, e Giovanna Gold está na frente para sair hoje de A Fazenda, até o momento.

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Já na enquete do NE10, o resultado é parecido e Giovanna também é a predileta do público para ser a 6º eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Darlin Ferrattry - 34,18%
  • Maíra Charken - 34,12%
  • Giovanna Gold - 31,7%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Darlin Ferrattry – 52.27%
  • Maíra Charken – 28.98%
  • Giovanna Gold – 18.75%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sexta Roça?

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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