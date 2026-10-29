Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem crava quem sai hoje (29/10); confira como está a votação
Veja quem deve sair da Fazenda nesta quinta (29/10), segundo as parciais do UOL e do NE10; Maíra , Giovanna e Darlin estão na disputa.
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Nesta quinta-feira (29/10), será definida a sexta Roça de A Fazenda 18, com a eliminação de mais um participante. Nas parciais das enquetes, Maíra e Giovanna aparecem em destaque na disputa pela preferência do público sobre quem deve deixar o reality.
O cenário indica mudanças na votação, com percentuais próximos e uma disputa que ainda pode sofrer alterações até o encerramento. Por isso, o resultado segue indefinido.
A votação de A Fazenda 18 continua movimentando os fãs do programa, e a enquete UOL acompanha a disputa entre Maíra e Giovanna. Confira as parciais e veja como está a preferência dos internautas.
ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 29/10?
Às 12:00 desta quinta (29/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda mudou e agora aponta que a quinta Roça está entre Maíra e Giovanna.
A enquete UOL já conta com mais de 12.160 votos, e Giovanna Gold está na frente para sair hoje de A Fazenda, até o momento.
Já na enquete do NE10, o resultado é parecido e Giovanna também é a predileta do público para ser a 6º eliminada do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
ENQUETE UOL A FAZENDA 18
- Darlin Ferrattry - 34,18%
- Maíra Charken - 34,12%
- Giovanna Gold - 31,7%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
- Darlin Ferrattry – 52.27%
- Maíra Charken – 28.98%
- Giovanna Gold – 18.75%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na sexta Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.