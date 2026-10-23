A Fazenda 18: enquete UOL revela quem é o favorito após eliminação de Cath
A saída de Catherine Bascoy movimentou o jogo. Com a disputa pelo prêmio aberta, nova parcial da enquete UOL mostra como está a preferência do público
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A disputa pelo prêmio de A Fazenda 18 continua movimentando o público após a eliminação de Catherine Bascoy.
A influenciadora deixou o reality show da Record na quinta-feira (22), com 13,98% dos votos para permanecer no jogo. Agora, os participantes que seguem na competição voltam a concentrar as atenções dos fãs.
Na enquete UOL, os leitores podem indicar quem gostariam de ver como campeão da temporada. A parcial atualizada, que contabiliza 1.540 votos, apresenta um ranking de preferência entre os peões e aponta os nomes que aparecem em destaque na disputa pelo prêmio.
Cath é a quinta eliminada da F18 #EliminaçãoAFazenda https://t.co/mioOrscw5u A Fazenda (@afazendarecord) October 23, 2026
Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 18, segundo a enquete UOL?
O ranking da enquete UOL coloca Serginho Hondjakoff na liderança de preferência. O ator aparece com 32,08% dos votos, seguido por Daniel Erthal, que registra 16,88%.
Ariela Carasso completa o grupo dos três participantes mais votados, com 8,05%. Na sequência, Maíra Charken e Alfredo Amaral aparecem com percentuais próximos, mostrando como a preferência se distribui entre os demais peões.
A Fazenda 2026 — enquete UOL: quem você quer que fique?
- Serginho Hondjakoff: 32,08%
- Daniel Erthal: 16,88%
- Ariela Carasso: 8,05%
- Maíra Charken: 7,86%
- Alfredo Amaral: 7,73%
- Mônica Fonseca: 4,42%
- Rikardo Negro: 2,60%
- Tina Calamba: 2,34%
- Lucas Bissoli: 2,14%
- Eduarda Braum: 2,01%
- Darlin Ferrattry: 1,95%
- Gabriel Torres: 1,75%
- Mayk Leão: 1,62%
- Fran Grossi: 1,56%
- Giovanna Gold: 1,56%
- Thaíde: 1,56%
- Murilo Dias: 1,43%
- Ana Bruna Ávila: 1,36%
- Renata Del Bianco: 1,10%
A enquete UOL não possui caráter científico e não determina o vencedor de A Fazenda 18. O resultado oficial do reality será definido pelo público conforme as dinâmicas de votação do programa.