A Fazenda 18: enquete UOL revela quem é o favorito após eliminação de Cath

A saída de Catherine Bascoy movimentou o jogo. Com a disputa pelo prêmio aberta, nova parcial da enquete UOL mostra como está a preferência do público

por Myllena Wu
A Fazenda 18: enquete UOL revela quem é o favorito após eliminação de Cath
Catherine foi a quinta eliminada de A Fazenda 18

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A disputa pelo prêmio de A Fazenda 18 continua movimentando o público após a eliminação de Catherine Bascoy.

A influenciadora deixou o reality show da Record na quinta-feira (22), com 13,98% dos votos para permanecer no jogo. Agora, os participantes que seguem na competição voltam a concentrar as atenções dos fãs.

Na enquete UOL, os leitores podem indicar quem gostariam de ver como campeão da temporada. A parcial atualizada, que contabiliza 1.540 votos, apresenta um ranking de preferência entre os peões e aponta os nomes que aparecem em destaque na disputa pelo prêmio.

Quem é o favorito para ganhar A Fazenda 18, segundo a enquete UOL?

O ranking da enquete UOL coloca Serginho Hondjakoff na liderança de preferência. O ator aparece com 32,08% dos votos, seguido por Daniel Erthal, que registra 16,88%.

Ariela Carasso completa o grupo dos três participantes mais votados, com 8,05%. Na sequência, Maíra Charken e Alfredo Amaral aparecem com percentuais próximos, mostrando como a preferência se distribui entre os demais peões.

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  1. Serginho Hondjakoff: 32,08%
  2. Daniel Erthal: 16,88%
  3. Ariela Carasso: 8,05%
  4. Maíra Charken: 7,86%
  5. Alfredo Amaral: 7,73%
  6. Mônica Fonseca: 4,42%
  7. Rikardo Negro: 2,60%
  8. Tina Calamba: 2,34%
  9. Lucas Bissoli: 2,14%
  10. Eduarda Braum: 2,01%
  11. Darlin Ferrattry: 1,95%
  12. Gabriel Torres: 1,75%
  13. Mayk Leão: 1,62%
  14. Fran Grossi: 1,56%
  15. Giovanna Gold: 1,56%
  16. Thaíde: 1,56%
  17. Murilo Dias: 1,43%
  18. Ana Bruna Ávila: 1,36%
  19. Renata Del Bianco: 1,10%

A enquete UOL não possui caráter científico e não determina o vencedor de A Fazenda 18. O resultado oficial do reality será definido pelo público conforme as dinâmicas de votação do programa.

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Myllena Wu

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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