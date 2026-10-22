Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (22)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na quinta Roça
Quinta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (22); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a 5º participante
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A 5ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (22/10), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda.
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QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 22/10? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A 5ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Cathe foi escolhida pelo público como a quinta eliminada da berlinda, e perdeu o reality com apenas 13,98% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Tina e Gabriel.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quinta Roça?
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*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.