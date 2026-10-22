fechar
A Fazenda |

Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (22)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na quinta Roça

Quinta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (22); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou a 5º participante

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/10/2026 às 23:54
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A 5ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (22/10), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 22/10? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A 5ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Cathe foi escolhida pelo público como a quinta eliminada da berlindae perdeu o reality com apenas 13,98% dos votos. 

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Tina e Gabriel.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

Leia Também

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quinta Roça? 

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

Leia também

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
ENQUETE A FAZENDA 18

Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
Enquete A Fazenda 18 UOL atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22)
A FAZENDA 18

Enquete A Fazenda 18 UOL atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22)

Compartilhe

Tags

Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

Siga Jefferson Albuquerque