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Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22/10) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (22/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Catherine X Gabriel X Tina se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/10/2026 às 0:35
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

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Nesta quinta (22/10), a quinta Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Catherine e Gabriel disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Tina parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Catherine e Gabriel, confira a seguir.

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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 22/10?

Às 00:50 da madrugada desta quinta (22/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a quinta Roça está entre Catherine e Gabriel.

A enquete UOL já conta com mais de 5 mil votos, e Catherine está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Catherine é a predileta do público para ser a 5º eliminada do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

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ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Tina Calamba - 62,37%

  • Gabriel Torres - 29,62%;

  • Catherine Bascoy - 8%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Tina Calamba – 58,42%

  • Gabriel Torres – 32,76%

  • Catherine Bascoy – 8,82%

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quinta Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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