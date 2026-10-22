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A Fazenda | Notícia

Enquete A Fazenda 18 UOL atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (22)

A 5ª roça de A Fazenda 18 movimenta a votação, com três peões na disputa. Confira as parciais atualizadas e veja como está o cenário da berlinda.

Por Myllena Wu Publicado em 22/10/2026 às 13:48 | Atualizado em 22/10/2026 às 13:54
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18
Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba estão na quinta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

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A quinta roça de A Fazenda 18 movimenta a votação do público nesta quinta-feira (22). Catherine Bascoy, conhecida como Cath, Gabriel Torres e Tina Calamba disputam a permanência no reality show da Record e a parcial da enquete UOL indica uma diferença entre os participantes.

Na votação extraoficial, Tina aparece na liderança, enquanto Gabriel ocupa a segunda posição. Cath, por sua vez, registra o menor percentual entre os três peões e surge como a possível eliminada neste cenário. Como o voto no programa é para ficar, quem receber menos votos na votação oficial será eliminado.

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O resultado parcial da enquete UOL, com 28.335 votos, mostra Tina Calamba à frente dos adversários. Gabriel Torres aparece na sequência, enquanto Catherine Bascoy tem a menor porcentagem para continuar no jogo.

A Fazenda 18: veja a porcentagem da quinta roça

A Fazenda 2026 — enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça?

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  • Tina Calamba: 40,59%
  • Gabriel Torres: 31,54%
  • Catherine Bascoy: 27,87%

Com 40,59% dos votos, Tina lidera a preferência dos leitores. Gabriel soma 31,54%, enquanto Cath registra 27,87%.

A diferença entre os dois últimos é de 3,67 pontos percentuais, o que coloca a influenciadora na posição mais delicada entre os participantes desta parcial.

Os números, no entanto, não garantem o resultado da eliminação. A votação oficial pode apresentar um cenário diferente, já que a enquete UOL não determina quem deixa o programa.

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A quinta berlinda da temporada foi definida após Thaíde vencer a Prova do Fazendeiro, na quarta-feira (21). Com o resultado, Catherine Bascoy, Gabriel Torres e Tina Calamba permaneceram na disputa pela preferência do público.

Agora, os três dependem dos votos para continuar no reality. Como a votação oficial é para escolher quem fica, o participante com o menor percentual de votos válidos será o eliminado da semana.

A parcial da enquete UOL serve como termômetro da preferência dos leitores, mas não representa uma previsão definitiva do resultado. Até o anúncio oficial, a disputa pela permanência segue aberta.

** É importante salientar que as enquetes não possuem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Myllena Wu

mlira@jc.com.br

Jornalista formada pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU). Com experiência em SEO e produção de conteúdo digital, integro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021 e atualmente sou repórter do Social1. Escrevo sobre beleza, bem-estar, saúde, astrologia, moda e cultura pop, com foco em entretenimento, filmes, séries, doramas e livros.

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