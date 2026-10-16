Jottapê desiste de A Fazenda 18 após eliminação de Igor
A eliminação de Igor Monteiro abalou os peões e levou Jottapê a uma decisão. Antes de deixar o reality, ele explicou aos aliados o motivo da saída.
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Jottapê não seguirá na disputa pelo prêmio de A Fazenda 18. O cantor deixou o reality show da Record na manhã desta sexta-feira (16), depois de comunicar aos colegas de confinamento que desistiria do jogo. A decisão foi anunciada horas após a eliminação de Igor Monteiro, seu amigo e um dos principais aliados na competição.
Durante a madrugada, o peão reuniu integrantes da Alcateia, grupo do qual fazia parte, para explicar sua escolha.
Emocionado, afirmou que não queria permanecer no programa e que sua saída não era uma estratégia para prejudicar os companheiros. O motivo, segundo ele, estava ligado a uma promessa pessoal feita antes de entrar no reality.
Por que Jottapê desistiu de A Fazenda 18?
JOTTAPÊ DESISTIU DE #AFazenda18 https://t.co/7GpHXPnMFT Realitys Vip #AFazenda (@RealitysVip) October 16, 2026
Na conversa com os aliados, Jottapê contou que havia feito uma promessa a Deus e que precisava cumpri-la. Ele também disse acreditar que sua participação no programa tinha relação direta com Igor.
“Eu estive aqui pelo Igor, eu vim pelo Igor”, afirmou. O cantor explicou que sentia ter cumprido sua missão no confinamento e que não queria continuar carregando o peso de permanecer no jogo depois da saída do amigo.
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O peão também fez questão de reforçar que continuaria disponível para ajudar os colegas quando eles deixassem o programa. “Quero que vocês saibam que o que vocês precisarem de mim, depois que vocês saírem daqui, eu estarei com vocês”, declarou.
Como foi a despedida de Jottapê dos participantes?
AGORA: Momento que a produção informa aos peões sobre a DESISTÊNCIA de Jottapê! #AFazenda https://t.co/gxYT371r8P Central Reality (@centralreality) October 16, 2026
Os integrantes da Alcateia não concordaram com a decisão e questionaram se Jottapê esperaria uma eliminação ou bateria o sino para sair voluntariamente. Ele afirmou que não queria tentar uma Roça e manteve a intenção de deixar a competição.
“Eu já imaginava que vocês não entenderiam. Eu só preciso fazer o que eu prometi. Quero deixar claro que eu amo vocês”, disse aos colegas.
A despedida aconteceu após a eliminação de Igor Monteiro, anunciada na noite de quinta-feira (15). Com a saída de Jottapê, o reality perde mais um participante em meio às mudanças no jogo provocadas pela última Roça.