Jottapê desiste de A Fazenda 18 após eliminação de Igor

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A eliminação de Igor Monteiro abalou os peões e levou Jottapê a uma decisão. Antes de deixar o reality, ele explicou aos aliados o motivo da saída.

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Jottapê não seguirá na disputa pelo prêmio de A Fazenda 18. O cantor deixou o reality show da Record na manhã desta sexta-feira (16), depois de comunicar aos colegas de confinamento que desistiria do jogo. A decisão foi anunciada horas após a eliminação de Igor Monteiro, seu amigo e um dos principais aliados na competição.

Durante a madrugada, o peão reuniu integrantes da Alcateia, grupo do qual fazia parte, para explicar sua escolha.

Emocionado, afirmou que não queria permanecer no programa e que sua saída não era uma estratégia para prejudicar os companheiros. O motivo, segundo ele, estava ligado a uma promessa pessoal feita antes de entrar no reality.

Por que Jottapê desistiu de A Fazenda 18?

JOTTAPÊ DESISTIU DE #AFazenda18 https://t.co/7GpHXPnMFT Realitys Vip #AFazenda (@RealitysVip) October 16, 2026

Na conversa com os aliados, Jottapê contou que havia feito uma promessa a Deus e que precisava cumpri-la. Ele também disse acreditar que sua participação no programa tinha relação direta com Igor.

“Eu estive aqui pelo Igor, eu vim pelo Igor”, afirmou. O cantor explicou que sentia ter cumprido sua missão no confinamento e que não queria continuar carregando o peso de permanecer no jogo depois da saída do amigo.

O peão também fez questão de reforçar que continuaria disponível para ajudar os colegas quando eles deixassem o programa. “Quero que vocês saibam que o que vocês precisarem de mim, depois que vocês saírem daqui, eu estarei com vocês”, declarou.

Como foi a despedida de Jottapê dos participantes?

AGORA: Momento que a produção informa aos peões sobre a DESISTÊNCIA de Jottapê! #AFazenda https://t.co/gxYT371r8P Central Reality (@centralreality) October 16, 2026

Os integrantes da Alcateia não concordaram com a decisão e questionaram se Jottapê esperaria uma eliminação ou bateria o sino para sair voluntariamente. Ele afirmou que não queria tentar uma Roça e manteve a intenção de deixar a competição.

“Eu já imaginava que vocês não entenderiam. Eu só preciso fazer o que eu prometi. Quero deixar claro que eu amo vocês”, disse aos colegas.

A despedida aconteceu após a eliminação de Igor Monteiro, anunciada na noite de quinta-feira (15). Com a saída de Jottapê, o reality perde mais um participante em meio às mudanças no jogo provocadas pela última Roça.