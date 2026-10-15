Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (15)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na quarta Roça
Quarta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (15); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 4º participante
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A 4ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (15/10), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda.
RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES
QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 15/10? QUEM SAIU DA FAZENDA?
A 4ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Igor foi escolhido pelo público como o quarto eliminado da berlinda, e perdeu o reality com apenas 10,07% dos votos.
A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Eduarda e Renata.
Confira os números da nossa enquete a seguir.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quarta Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.