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Quem saiu de A Fazenda nesta quinta (15)? Confira a porcentagem de rejeição de quem saiu na quarta Roça

Quarta Roça de A Fazenda foi decidida nesta quinta (15); veja a porcentagem de eliminação surpreendente que eliminou o 4º participante

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 16/10/2026 às 0:00
Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco estão na quarta Roça de A Fazenda 18
Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco estão na quarta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

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A 4ª Roça de A Fazenda 18 foi definida na noite desta quinta-feira (15/10), e foi confirmado o favorito do público para quem saiu de A Fazenda. 

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

QUEM SAIU DA FAZENDA ONTEM 15/10? QUEM SAIU DA FAZENDA?

A 4ª Roça da Fazenda 2026 foi definida e corroborando os apontamentos das enquetes UOL e NE10, Igor foi escolhido pelo público como o quarto eliminado da berlindae perdeu o reality com apenas 10,07% dos votos. 

A porcentagem dos vitoriosos da Roça da Fazenda 18 não foi exibida, por estratégia do diretor Rodrigo Carelli, ou seja, não é possível saber quantos porcentos levaram Eduarda e Renata.

Confira os números da nossa enquete a seguir.

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Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quarta Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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