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Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (15/10) de A Fazenda; saiba como está a votação

Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (15/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Eduarda X Igor X Renata se enfrentam

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 14/10/2026 às 23:59
Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco estão na quarta Roça de A Fazenda 18
Eduarda Braum, Igor Monteiro e Renata Del Bianco estão na quarta Roça de A Fazenda 18 - Antônio Charlestian/Record

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Nesta quinta (15/10), a quarta Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Eduarda e Igor disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.

Renata parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.

A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Eduarda e Igor, confira a seguir.

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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 15/10?

Às 00:00 da madrugada desta quinta (15/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a terceira Roça está entre Eduarda e Igor.

A enquete UOL já conta com mais de mil votos, e Igor está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Igor é o predileto do público para ser o eliminado do programa.

Confira todas as porcentagens abaixo:

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COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?

Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

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ENQUETE UOL A FAZENDA 18

  • Renata - 53,85%;

  • Eduarda- 23,08%;

  • Igor - 23,08%.

ENQUETE NE10 A FAZENDA 18

  • Renata – 51,72% 

  • Eduarda – 24,15% 

  • Igor – 24,13%.

Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:

Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quarta Roça? 

*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.

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Imagem de Jefferson Albuquerque

Jefferson Albuquerque

jalbuquerque@sjcc.com.br

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitário Brasileiro (UNIBRA) desde 2023. Sou repórter no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo sobre atualidades e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em moda, astrologia, TV e celebridades. Possuo experiência em produção de reportagens, entrevistas e social media.

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