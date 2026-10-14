Enquete A Fazenda Uol atualizada agora: porcentagem indica quem sai hoje (15/10) de A Fazenda; saiba como está a votação
Veja quem vai sair de A Fazenda nesta quinta (15/10), segundo parcial das enquetes Uol e NE10; Eduarda X Igor X Renata se enfrentam
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Nesta quinta (15/10), a quarta Roça de A Fazenda 18 terá a definição de quem deve continuar no jogo, e pelas parciais, Eduarda e Igor disparam na frente na predileção de quem sai de A Fazenda.
Renata parece não correr nenhum risco de sair, pois desde que foi aberta a votação da enquete Uol e NE10, ela está bem na frente da berlinda em número de votos.
A votação de A Fazenda está a todo vapor e a enquete UOL aponta uma Roça decisiva entre Eduarda e Igor, confira a seguir.
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ENQUETE A FAZENDA UOL ATUALIZADA AGORA PORCENTAGEM / QUEM SAI DE A FAZENDA HOJE 15/10?
Às 00:00 da madrugada desta quinta (15/10), a parcial da enquete UOL A Fazenda continuava apontando que a terceira Roça está entre Eduarda e Igor.
A enquete UOL já conta com mais de mil votos, e Igor está na frente de quem sai hoje de A Fazenda.
Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, Igor é o predileto do público para ser o eliminado do programa.
Confira todas as porcentagens abaixo:
COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DE A FAZENDA 18?
Confira como está a votação de A Fazenda 2026 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:
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ENQUETE UOL A FAZENDA 18
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Renata - 53,85%;
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Eduarda- 23,08%;
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Igor - 23,08%.
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
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Renata – 51,72%
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Eduarda – 24,15%
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Igor – 24,13%.
Dê sua sua contribuição votando em nossa enquete abaixo:
Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na quarta Roça?
*É importante salientar que a enquete UOL e NE10 não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.