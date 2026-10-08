Enquete A Fazenda atualizada manhã: quem sai hoje (8)? Veja as porcentagens
Quem sai de A Fazenda 18 hoje? Parciais atualizadas mostram Ariela em situação confortável e disputa acirrada entre Renê e Thaíde pela permanência.
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A terceira roça de A Fazenda 18 está com a disputa acirrada nesta quinta-feira (8). Ariela Carasso, Renê Thristan e Thaíde estão na berlinda e disputam a preferência do público para permanecer no reality show da Record.
Nas parciais divulgadas na manhã desta quinta, Ariela aparece como a favorita para continuar na competição, enquanto Renê e Thaíde estão praticamente empatados em algumas das principais enquetes.
O cenário indica uma disputa aberta pela permanência, principalmente entre o ex-ator mirim e o rapper.
AGORA: Fran perdeu a paciência e jogou água na cara da Ariela! #AFazenda https://t.co/EHXgPhVtd4 Dieguinho (@diegoschueng) October 8, 2026
Quem está na frente na enquete de A Fazenda 18?
O levantamento do Votalhada, que reúne resultados de diferentes enquetes realizadas em sites e redes sociais, aponta Ariela Carasso em situação confortável. A empresária e influenciadora soma 66,71% dos votos para ficar.
Na sequência, Renê Thristan aparece com 17,36%, enquanto Thaíde registra 15,92%. O resultado considera mais de 248 mil votos contabilizados nas parciais reunidas pelo portal.
Como a votação oficial de A Fazenda é para escolher quem deve permanecer no programa, os menores percentuais representam os participantes mais ameaçados de eliminação.
ENQUETE NOTÍCIAS DA TV A FAZENDA 18
- Ariela: 60,20%
- Thaíde: 21,21%
- Renê: 18,59%
ENQUETE NE10 A FAZENDA 18
- Ariela: 62%
- Renê: 19%
- Thaíde: 19%
Na parcial do NE10, Ariela aparece novamente isolada na liderança, com 62% dos votos, mas Renê e Thaíde estão empatados, ambos com 19%, deixando a disputa pela permanência ainda mais equilibrada.
*É importante salientar que as enquetes não possuem caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Record.
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Enquete A Fazenda 2026: quem você quer que fique na terceira Roça?
Como foi formada a terceira roça de A Fazenda 18?
A terceira roça da temporada foi definida depois da vitória de Jottapê na Prova do Fazendeiro. Com isso, Ariela, Renê e Thaíde permaneceram na disputa pela permanência no programa.
A formação começou com Eduarda, que abriu o Poder Amarelo e precisou escolher entre permanecer na Baia por R$ 8 mil ou dividir o valor entre os quatro baieiros. Ela optou por trocar de lugar com Jônatas Faro.
Serginho, então, indicou Renê diretamente para a roça. Ao justificar a escolha, afirmou que os dois conversavam pouco e que gostaria de observar como o participante se sairia na berlinda.
Renê reagiu à indicação e afirmou que não considerava Serginho seu amigo, prometendo enfrentá-lo caso retornasse da votação.
Na votação da casa, Ariela recebeu a maior quantidade de votos. Thaíde também foi parar na berlinda e, após a dinâmica da formação e a vitória de Jottapê na prova, os três participantes ficaram definidos na terceira roça da temporada.
A eliminação acontece nesta quinta-feira (8), quando o público conhecerá o participante que deixará A Fazenda 18.